Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Kült film serisi John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi adlı fantastik edebiyat serisinden uyarlanarak çekilmiş Peter Jackson imzalı bir film üçlemesi olarak karşımıza çıktı. İlk üçlemenin birleşik bütçeleri yaklaşık 270 milyon dolar olan filmlerin çekimleri 15 ay, çekim sonrası aşamaları da yaklaşık bir yıl sürdü. Eminiz serinin hayranıysanız bu detayları zaten biliyorsunuzdur. Peki seriye yeni başlayacak olan izleyiciler filmleri hangi sırayla izlemeliler? Bu yazımızda Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerini hangi sıyayla izlemeniz gerektiğini detaylandırıyoruz.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Filmleri İzleme Sırası Nedir?

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012)

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013)

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014)

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

IMDB puanı: 8.9

Yönetmen: Peter Jackson

Yazarlar: J.R.R. Tolkien, Fran Walsh, Philippa Boyens

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom

Yüzyıllardır kayıp olduğu düşünülen antik bir yüzük bulundu ve kaderin garip bir cilvesi sonucu Frodo adında küçük bir Hobbit'e verildi. Gandalf, yüzüğün aslında Karanlık Lord Sauron'un yüzüğü olduğunu keşfettiğinde, Frodo onu yok etmek için Kıyamet Çatlaklarına doğru destansı bir göreve çıkmalıdır. Ancak yalnız değil. Ona Gandalf, Elf Legolas, Cüce Gimli, Aragorn, Boromir ve üç Hobbit arkadaşı Merry, Pippin ve Samwise eşlik ediyor. Yüzük Kardeşliği, dağların, karların, karanlığın, ormanların, nehirlerin ve ovaların içinden, her köşesinde kötülük ve tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Tek yüzüğü yok etme arayışları, Karanlık Lordlar saltanatının sona ermesi için tek umut.

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)

IMDB puanı: 8.8

Yönetmen: Peter Jackson

Yazarlar: J.R.R. Tolkien, Fran Walsh, Philippa Boyens

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen

Frodo ve Kardeşliğin Tek Yüzüğü yok etme arayışı devam ediyor. Frodo ve Sam, gizemli Gollum tarafından takip edildiklerini keşfederler. Aragorn, okçu Elf Legolas ve Cüce Gimli, bir zamanlar büyük Kral Theoden'in Saruman'ın ölümcül büyüsüne kapıldığı kuşatılmış Rohan krallığıyla karşılaşır.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

IMDB puanı: 9.0

Yönetmen: Peter Jackson

Yazarlar: J.R.R. Tolkien, Fran Walsh, Philippa Boyens

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen

Filmin olay örgüsünde Sauron, Orta Dünya'yı ele geçirmek için son fetihleri başlatmasıyla Büyücü Gandalf ve Rohan Kralı Théoden'in Gondor'a yardıma gitmesi, Aragorn'un Gondor'u savunması ve hayalet orduyu bulmaya gitmesi, Frodo Baggins ve Samwise Gamgee'nin Gollum tarafından ihanete uğraması ve Mordor'a gidip Yüzük'ü yok etmeye çalışmaları anlatıldı. 17 Aralık 2003 tarihinde gösterime giren Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, tüm zamanların en çok gişe hasılatı kazanan filmlerinden biri oldu. Film toplamda 1.119.110.941 Amerikan doları kazandı.

Ayrıca on bir dalda Akademi Ödülü'ne aday olan film, aday olduğu bütün kategorileri kazandı ve Ben-Hur (1959) ve Titanik (1997) ile birlikte bunu başaran filmlerden biri oldu. Ayrıca En İyi Film dalında Akademi Ödülü kazanan tek fantezi türündeki film oldu. Filmin sinemalarda gösterilen kurgusuna 52 dakika daha eklenerek hazırlanan Uzatılmış Özel Versiyon 14 Aralık 2004 tarihinde DVD olarak dağıtıldı.

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012)

IMDB puanı: 7.8

Yönetmen: Peter Jackson

Yazarlar: Peter Jakson, Fran Walsh, Philippa Boyens

Oyuncular: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage

Bilbo Baggins, kayıp Erebor Cüce Krallığını korkunç ejderha Smaug'dan geri alma arayışına sürüklendi. Sihirbaz Gri Gandalf'ın sürüklemesiyle Bilbo, kendisini efsanevi savaşçı Thorin Meşekalkan tarafından yönetilen on üç cüceden oluşan bir gruba katılırken bulur. Yolculukları onları Vahşi Doğaya götürecek; bu diyarlar Goblinler ve Orklar, ölümcül Warglar ve Dev Örümcekler, Şekil Değiştirenler ve Büyücüler ile dolup taşan hain topraklardan oluşuyor.

Hedefleri Doğu'da ve Yalnız Dağ'ın çorak topraklarında olsa da, önce Bilbo'nun hayatını sonsuza dek değiştirecek yaratıkla tanıştığı goblin tünellerinden kaçmaları gerekir... Gollum. Alçakgönüllü Bilbo Baggins burada, bir yeraltı gölünün kıyısında Gollum'la yalnız başına, kendisini bile şaşırtan kurnazlık ve cesaretin derinliklerini keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda Gollum'un beklenmedik ve kullanışlı nitelikler taşıyan "değerli" yüzüğüne de sahip olur... Bilbo'nun bilmediği şekillerde tüm Orta Dünya'nın kaderine bağlı basit, altın bir yüzük.

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013)

IMDB puanı: 7.8

Yönetmen: Peter Jackson

Yazarlar: Peter Jakson, Fran Walsh, Philippa Boyens

Oyuncular: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage

Dumanlı Dağlar'ı (ve altını) başarıyla geçtikten sonra, Thorin ve Cüce grubu, Büyücüleri olmadan Mirkwood Ormanı'nın tehlikelerini üstlenmeden önce güçlü bir yabancıdan yardım almalıdır. Lake-town'daki insan yerleşimine ulaşırlarsa, hobbit Bilbo Baggins'in cücelerle olan sözleşmesini yerine getirme zamanı gelecek. Ekip, Yalnız Dağ'a olan yolculuğu tamamlamalı ve hırsız Baggins, ejderha Smaug'un hazinesine erişmelerini sağlayacak Gizli Kapı'yı aramalı. Peki Gandalf nereye gitti? Onun güneydeki gizli işi ne?

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014)

IMDB puanı: 7.4

Yönetmen: Peter Jackson

Yazarlar: Peter Jakson, Fran Walsh, Philippa Boyens

Oyuncular: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage

Ejderha Yalnız Dağ'dan ayrıldıktan sonra, Göl Kasabası halkı bir tehdidin geldiğini görür. Orklar, cüceler, elfler ve insanlar savaşa hazırlanır. Bilbo, Thorin'in çıldırdığını görür ve yardım etmeye çalışır. Bu sırada Gandalf, Necromancer'ın hapishanesinden kurtarılır ve kurtarıcıları, Necromancer'ın kim olduğunu anlar.

Peki siz en çok hangi Yüzükler Efendisi ve Hobbit filmini beğendiniz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz.