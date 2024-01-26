Elektrikli Porsche Macan Özellikleri ve Fiyatı
Porsche, elektrikli otomobil piyasasına darbe vuracak yeni Macan modelini tanıttı. İşte, Macan 4 ve Macan Turbo'nun özellikleri ve fiyatı!
Otomobil sektörünün en lüks ve sevilen markalarından biri olan Porsche, 2024 yılına bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni Porsche Macan elektrikli versiyonu ile resmi olarak 25 Ocak’ta tanıtıldı.
Heyecanla beklenen otomobilin özellikleri ve sunacağı konforlu sürüş deneyimi otomobil tutkunlarında derin bir merak uyandırıyor. Bu yazımızda yapılan tanıtıma göre açığa çıkan tüm özellikleri ile Porsche Macan’ı inceliyoruz.
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1947 yılında kullanıcılarıyla buluşan Porsche, spor araba sektöründe öne çıkıyor. Marka ilk modellerini 1948 yılında çıkardı.
Elektrikli Porsche Macan Özellikleri
Etkileyici tasarımıyla göz dolduran aracın kokpit kısmında sportif bir çizgi ile üç adet ekran bir araya geliyor. Aracın sunduğu en yeni teknolojilerden biri olarak ‘artırılmış gerçeklik temelli HUD’ dikkat çekiyor.
Elektrikli araçlara özel bir platform olan PPE bu araçta da taban olarak kullanılıyor. Aracın iki farklı versiyonunun bulunacağı, bunların Macan 4 ve Macan Turbo şeklinde isimlendirileceği paylaşılan veriler arasında yer alıyor.
Her iki versiyonun da teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
1. Macan 4 Özellikleri
- Motor gücü: 402 beygir
- Tork gücü: 648 Nm
- Hızlanma süresi (0’dan 100 km/s hıza): 4.9 saniye
- Maksimum hız: 219 km/s
- Batarya: 100 kWh ( 270 kW şarj sisteminden güç alıyor)
2. Macan Turbo Özellikleri
- Motor gücü: 630 beygir
- Tork gücü: 1.128 Nm
- Hızlanma süresi: 3.1 saniye
- Maksimum hız: 260 km/saat
- Batarya: 100 kWh ( 270 kW şarj sisteminden güç alıyor)
Araçların menzillerine ilişkin net bir veri henüz paylaşılmadı ancak beklentilerin 500 km civarında olduğunu söyleyebiliriz.
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Elektrikli Porsche Macan Fiyatı
Porsche’un en sevilen elektrikli araçlarından biri olan Taycan, Türkiye pazarında büyük bir rağbet görüyor. Yakın bir gelecekte tıpkı Macan gibi Taycan’da da bazı yeniliklerin yapılması bekleniyor. Yeni Macan’in satış fiyatı ise hangi versiyonu tercih ettiinize göre değişiklik gösteriyor.
Macan 4 için belirlenen başlangıç fiyatının 79 bin dolar olduğu paylaşıldı. Bu rakam Macan Turbo’da 105 bin dolara yükseliyor. Bu fiyatların her iki araç için de başlangıç paketine özel olduğunu ve yapılacak eklemelerin fiyatı artıracağını hatırlatmakta fayda var.
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Porsche Macan Çıkış Tarihi
25 Ocak’ta Singapur’da tanıtılan aracın yakın bir zamanda yollarda boy göstermesi bekleniyor. 2024’ün sonlarına gelmeden bu aracın Türkiye’de de aktif olarak satışa çıkması beklentiler arasında yer alıyor.
Siz bu aracı nasıl buldunuz? Porsche Macan Türkiye’de Taycan kadar popüler olacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.
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