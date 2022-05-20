Zula Hesap Açma Nasıl Yapılır?

Zula, hesap açma işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen FPS Zula’ya kayıt olabilmek için bazı adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor. Bu yazıda popüler video oyununda hesap oluşturabilmek için hangi adımları uygulamanız gerektiğini açıkladık.

MadByte Games tarafından geliştirilen Zula, 2015 yılının şubat ayında çıkışını gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde çok büyük bir popülerlik elde etmeyi başaran video oyununa başlamak istiyorsanız ilk olarak hesap oluşturmanız gerekiyor. Peki, Zula hesabı nasıl açılır?

Zula Hesap Açma Adımları Neler?

Zula sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşede bulunan "Kayıt Ol" butonuna tıklayın.

Kullanıcı adı ve şifre yazın.

Kullanıcı sözleşmesini işaretleyin.

"Hesabımı Oluştur" butonuna basın.

Zula için kayıt olma işlemini gerçekleştirebilmeniz için bazı adımları uygulamanız gerekiyor. FPS türündeki popüler video oyununda hesap oluşturma işlemini çok kısa süre içerisinde tamamlayabilirsiniz.

Çok sayıda kişi tarafından oynanan yapıma kayıt olabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Zula’nın resmi internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Siteyi görüntüledikten sonra sağ üst köşede "Kayıt Ol" butonunu göreceksiniz. Bir sonraki aşamaya geçebilmeniz için "Kayıt Ol" butonuna tıklayın.

"Kayıt Ol" butonuna tıkladıktan sonra yeni sekmede bir internet sayfası açılacak. Açılan sayfada "Kullanıcı adı" ve "şifre" olmak üzere iki farklı bölüm göreceksiniz. Kullanıcı adı, oyunun istemcisi üzerinden giriş yaparken kullandığınız isimdir. Oyun içerisinde kullanacağınız takma adını Zula’ya giriş yaptığınızda belirleyeceksiniz.

Kullanıcı adı belirlerken Türkçe karakter olmaması gerekiyor. Yani ı, İ, ğ, ü, ş, ö veya ç harfini kullandığınız takdirde "Geçersiz kullanıcı adı" uyarısı ile karşı karşıya kalırsınız. Bu sebepten ötürü kullanıcı isminizde herhangi bir Türkçe karakterin yer almamasına özen gösterin.

Söz konusu bölüme yazdığınız kullanıcı isminde Türkçe karakter yer almamasına rağmen bir hata ile karşılaşma ihtimali mevcut. Eğer yazdığınız kullanıcı adı daha önce kullanılmış ise "Kullanıcı adı sistemde zaten kayıtlı" şeklinde bir uyarı çıkar.

"Kullanıcı adı sistemde zaten kayıtlı" şeklinde bir problem ile karşı karşıya kaldıysanız farklı bir isim belirlemeniz gerekiyor. Bu sayede söz konusu hatayı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu bölüm için uygun bir isim belirledikten sonra şifre belirlemeniz gerekiyor. Peki, şifre belirlerken hangi hususlara dikkat edilmeli?

Herhangi bir hata ile karşı karşıya kalmadan şifre oluşturabilmek için bazı kıstaslara dikkat etmeniz gerekiyor. Popüler FPS oyununda yer alan hesabınızın parolası en az bir harf ve bir rakamdan oluşmalıdır.

Parolanın uzunluğu da büyük bir öneme sahip çünkü 6 karakterden az veya 12 karakterden uzun bir şifre yazarsanız hata ile karşı karşıya kalırsınız. Böyle bir problem yaşamamak için şifrenizin 6-12 karakter arasında olmasına, en az bir harf ve bir rakam içermesine özen göstermelisiniz.

FPS türündeki başarılı video oyunu için parola belirleyebilmeniz için yukarıda yer alan kurallara uymanız gerekiyor. Bunun dışında dikkat etmeniz çok önemli bir husus daha mevcut. Dijital dünyada hesap oluştururken mutlaka güçlü bir parola belirleyin.

"12345" gibi tahmin edilmesi oldukça kolay olan parolalar, hesabınızın güvenliğini ciddi ölçüde tehlikeye atar çünkü kötü niyetli kişiler hesabınızın şifresini zahmetsiz bir şekilde ele geçirebilir. Ayrıca her hesap için farklı bir parola belirleyin. Bunlar, hesap güvenliğini üst seviyeye taşır.

Oluşturduğunuz parolanın hesabınıza giriş yapılabilmesi için bir anahtar işlevi gördüğünü unutmayın. Dolayısıyla şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayın. Bu hususlara dikkat etmenin hesap güvenliği açısından büyük bir rol üstlendiğinin altını çizelim.

Kullanıcı adı ve parola belirledikten sonra "Kullanıcı Sözleşmesini ve Davranış Kurallarını okudum ve kabul ediyorum" şeklindeki seçeneği işaretlemeniz gerekiyor. Eğer bu seçeneği işaretlemezseniz, hesap oluşturma işlemini tamamlayabilmeniz mümkün değildir.

Söz konusu seçeneği işaretlemeden önce "Kullanıcı sözleşmesini" ve Davranış Kurallarını" kelimelerinin üzerine tıklayarak sözleşmede hangi maddelerin yer aldığına göz atabilirsiniz. Seçeneği işaretledikten sonra "Hesabımı Oluştur" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde hesabınız oluşturulacaktır.

Zula İndir İşlemi Nasıl Yapılır?

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayın.

"İndir" butonuna basın.

Açılan sayfadan "Hemen İndir" butonuna tıklayın.

"İndir" seçeneğini seçin.

İndirme işlemi başlayacaktır.

Gün içerisinde uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirilmesine olanak tanıyan FPS oyunu için hesap oluşturduktan sonra istemciyi indirmeniz gerekiyor. Bunun için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu işlemin ardından bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden "İndir" butonuna basın.

Bilgisayara Zula indirme işlemi için bir sonraki aşamada "Hemen İndir" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "İndir" seçeneğini seçin. İndir seçeneğini seçmeniz halinde indirme işlemi başlayacaktır.

Zula Yükleme Adımları Neler?

Kurulum dosyasının üzerine çift tıklayın.

Talimatları uygulayın.

Kurulumu tamamladıktan sonra istemciyi açın.

Kullanıcı adı ve şifreyi yazın.

"Giriş" butonuna basın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Zula yükleme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Kurulum dosyasının üzerine çift tıklayarak yükleme sürecini başlatın ve talimatları uygulayın. Yükleme süresi, bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenlerinin performansına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kurulumu tamamladıktan sonra istemcinin üzerine çift tıklayın. Açılan istemcide "Kullanıcı adı" ve "Şifre" bölümlerini göreceksiniz. Hesap oluştururken belirlediğiniz kullanıcı ismi ve şifreyi söz konusu bölümlere yazmanız gerekiyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra "Giriş" butonuna basarak oyuna girebilirsiniz.

Bu yazıda Zula için hesap oluşturma, indirme ve yükleme işlemlerinin nasıl yapılacağını sırası ile açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.