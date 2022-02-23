Zula sistem gereksinimleri neler? Türk yapımı aksiyon ve FPS (First-Person Shooter) türündeki video oyunu Zula'yı oynamak için hangi sistem gereksinimlerine sahip olunması gerektiğini merak edenler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini paylaştık.

Zula Sistem Gereksinimleri Neler?

Zula, üst seviye bir grafik kalitesi sunmasına ve özellik bakımından oyunculara zengin bir deneyim yaşatmasına rağmen bugün yayımlanan pek çok video oyununun aksine pahalı donanım parçalarına sahip olmanızı gerektiren bir oyun değildir.

Oyunu oynamak için çok iyi ve pahalı bir bilgisayara sahip olunmasının bir gereklilik olmaması, Zula'yı oyuncular için de cazip bir seçenek hâline getiriyor.

Zula Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (32 bit)

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R5 M320

İşlemci: Dual Core CPU 2.4 GHz

Depolama Alanı: 5 GB kullanılabilir depolama alanı

İndirme boyutu: 4 GB

Zula Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 520 / Radeon R7 M260

İşlemci: Dual Core CPU 3.0 GHz

Depolama Alanı: 6 GB kullanılabilir depolama alanı

İndirme boyutu: 4 GB

Zula Nedir?

Zula, ilk olarak 2005 yılında oyun piyasasına sürülmüş bir FPS oyunudur. MadByte tarafından geliştriilen oyun başlangıçta klasik first-person shooter oyunlarındaki amaç doğrultusunda ilerlese de değişen oyun dünyasına harika bir uyum göstermiştir.

Öyle ki son yılların en popüler oyun türlerinden biri olan battle royale gibi pek çok harika oyun moduna sahiptir. Oynanabilecek diğer oyun modları arasında Ölüm Maçı ve Herkes Tek gibi birbirinden eğlenceli modlar vardır.

Zula Karakterleri

Demir Erez

Zeynep Yılmaz

Eşref Dayı

Yunus Şanlı

Recep Arslan

Azad Kara

Cengiz Kaya

Şamil Dudayev

Şahin Kılıç

Shahram Shams

Zula karakterleri şu anda yukarıdakilerle sınırlıdır. Bu karakterlerin hikâyesini ise aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Demir Erez

İstanbul, Üsküdar'da doğan Demir Erez, Kara Harp Okulu'nu üstün başarı ile bitirdikten sonra bordo bereli olmuştur. Dürüst, cesur ve çalışkan bir karaktere sahip olmasından ötürü üstlerinin takdirini kazanmıştır.

Yönettiği operasyonlardan birinde tehlikeli bir yapılanma ile ilgili kritik bilgiler edinmiş ve devletin içine sızmış tüm tehlikeleri ortadan kaldırmaya başlamıştır. Bu tehlikeli yapılandırma, Erez'i ortadan kaldırmak için Gladyo'yu kiralamıştır.

Demir'in düğün salonu Gladyo tarafından basılmış ve canından çok sevdiği nişanlısı ile çoğu akrabasını kaybetmiştir. O günden sonra intikam almaya odaklanmış ve Zula teşkilatını kurmuştur.

2. Zeynep Yılmaz

Manisa'da doğmuş ancak Ankara'nın efsane polislerinden biri olarak nam salmış babası Akın Yılmaz'ın görevinden ötürü çocukluğunun tamamını Ankara'nın Çinçin mahallesinde geçirmiştir. Çocukluğunu aynı mahallede geçirmesinden ötürü kendisinin de o mahalleye ait olduğunu hisseder. Öyle ki mahalleye özgü dövmesini bile vardır.

Zeynep Yılmaz'ın polislik hayali daha küçük yaşlarda başlamıştır. Babası gibi başarılı bir polis olmak için çıktığı yolda henüz Polis Akademisine katıldığı yıl içinde babasının ölümü ile yüzleşmiştir. Uzun bir süre boyunca babasının katilinin Şahin Kılıç olduğunu zannetse de sonunda asıl katilin Gladyo olduğunu öğrenmiştir.

Tek hedefi Gladyo'yu bitirmek olan Zeynep Yılmaz'ı bizzat amcası gibi sevdiği Şahin Kılıç eğitmiştir. Yılmaz, Kılıç'ın ısrarı ile Polis Akademisine geri dönmüş ve birincilikle mezun olmuştur.

3. Eşref Dayı

Eşref Dayı hakkında İzmir, Ödemişli olduğu dışında bir bilgi yoktur. Bir rivayete göre Çakırcalı Mehmet Efe'nin soyundan geliyor.

4. Yunus Şanlı

Trabzon'da doğmuş, askerliğini komando olarak tamamladıktan sonra memleketine geri dönmüştür. Balıkçı teknesi ile açıldığı sırada teknesi kimliği belirsiz kişiler tarafından sabote edilmiştir. Yunus Şanlı, bu saldırı sonucunda hem mürettebatını hem de kardeşini kaybetmiştir. Bu saldırının arkasındaki bulmak için çıktığı yolda komutanı Recep Arslan ile karşılaşmıştır.

5. Recep Arslan

Adana'da doğmuş ve askerliğini komando er olarak tamamlamıştır. Görevini tamamladıktan sonra Jandarma Özel Hareket Timi'ne katılan Arslan, yurt içinde ve yurt dışında birçok operasyona katılmıştır. Önemli bir operasyonda içeriden bilgi sızdırılmış ve bunun sonucunda da pusuya düşürülerek ağır yaralanmıştır.

Bu olayın ardından gazi unvanı ile emekli edilen Arslan, kendisine kendisini pusuya düşüren köstebekleri bulacağına söz vermiştir.

6. Azad Kara

Diyarbakır'da doğmuş ve askere gidene kadar babası ile aile mesleği olan bakırcılığa devam etmiştir. Askerde tanıştığı Demir Erez'in saldırıya uğradığını öğrendikten sonra İstanbul'a gelmiş ve Zula'ya katılmıştır.

7. Cengiz Kaya

Ailesini küçükken kaybeden Cengiz Kaya, doğduğu şehir Konya'da kabadayıların yanında yetişmiştir. Cesareti ve bağlılığı ile hızla yükselip nam salan Kaya, Konya'nın ünlü kabadayısı Pala Hasan'a öz oğlu kadar yakın olmuştur.

Pala Hasan'ın oğlu, silah ticareti gibi işlere girmek istiyor ancak babası buna karşı çıkıyordu. Ali, bunu yapabilmek için Gladyo ile anlaşmıştır. İvan'ın yönettiği operasyonda Pala Hasan ölmüş, Cengiz Kaya ise yaralanmıştır. İntikam yemini veren Kaya, Gladyo'yu takip ederken yolu Demir Erez ile kesişmiştir.

8. Şamil Dudayev

Çeçenistan'da çiftçilik ve avcılık ile uğraşan, kendi hâlinde bir aile babası olan Şamil Dudayev, Gladyo'nun bölgedeki operasyonu yüzünden bütün ailesini kaybetmiştir. Gladyo'nun izinden giderek İstanbul'a gelmiş ve sınır ötesi görevinde tanıştığı Demir Erez'i bulmuştur.

9. Şahin Kılıç

Ankaralı Şahin Kılıç, Terörle Mücadele biriminde senelerce görev yapmıştır. Sert, dediğim dedik bir karaktere sahip bir polis olan Kılıç, teşkilat içinde bir efsane olarak tanımlanıyordu. Sevileni olduğu kadar düşmanı da giderek çoğalmıştır.

Kılıç'ın operasyonlarından rahatsız olan bir örgüt, onun akademiden en yakın arkadaşı olan Akın'ı öldürmüş ve suçun Kılıç'ın üzerine kalmasını sağlamıştır. Kılıç, hapishaneye götürüldüğü sırada infaz edilecekken Demir Erez tarafından kurtarılmıştır.

10. Shahram Shams

Tahran doğumlu Shahram, yakın arkadaşı ile Orta Doğu'da yaşanan gerilimleri alevlendiren bir grubun izini sürerken radar üssünü basmıştır. Çatışmada tüm arkadaşlarını kaybetmiş ve ağır yaralanmıştır. Aynı üsse operasyon düzenleyen Zula, Shahram'ı ağır yaralı vaziyette bulmuştur.

Shams, günler sonra uyandığında Zeynep'ten Gladyo hakkındaki gerçekleri öğrenmiştir. Ekibini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Shams, Gladyo'dan intikam almak için hayatını kurtaran Zula teşkilatına katılmıştır.

Bu makalede Zula sistem gereksinimleri neler, Zula'nın geliştiricisi kim, Zula karakterleri kimlerden oluşuyor gibi soruları yanıtladık. Kafanıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.