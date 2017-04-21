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Bomb Hunters
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Bomb Hunters

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bomb Hunters
Bomb Hunters
Bomb Hunters
Bomb Hunters
Bomb Hunters

Bomb Hunters'da Crossy Road gibi karşıdan karşıya geçerek bombaları zamanında imha ediyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 53 dakika önce

Bomb Hunters sevimli grafikleri heyecanlı bir oynanışla birleştiren bir mobil bomba imha etme oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Bomb Hunters, temel olarak Crossy Road oyununun çok daha heyecanlı hale getirilmiş bir versiyonu. Oyunda yine Crossy Road'da olduğu gibi karşıdan karşıya geçiyor, trafikteki arabalardan kaçmaya çalışıyor, su birikintilerinin üzerinde yüzen platformlara zıplayarak öteki tarafa geçiyoruz.

Bomb Hunters'da dikkat etmemiz gereken şey bombaları zamanında bularak imha etmek. Eğer geç kalırsak bomba patlıyor ve oyun sonlanıyor. Ayrıca bombayı imha ettikten sonra çıkış kapısına ulaşmak için de bize belli bir süre veriliyor.

Bomb Hunters'da farklı kahramanları kontrol edebilmekteyiz. Kahramanlarımızın canı engellere takılınca gidiyor; fakat kazandığımız parayı kullanarak kahramanımzı iyileştirebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Craneballs
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