Bomb Hunters sevimli grafikleri heyecanlı bir oynanışla birleştiren bir mobil bomba imha etme oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Bomb Hunters, temel olarak Crossy Road oyununun çok daha heyecanlı hale getirilmiş bir versiyonu. Oyunda yine Crossy Road'da olduğu gibi karşıdan karşıya geçiyor, trafikteki arabalardan kaçmaya çalışıyor, su birikintilerinin üzerinde yüzen platformlara zıplayarak öteki tarafa geçiyoruz.

Bomb Hunters'da dikkat etmemiz gereken şey bombaları zamanında bularak imha etmek. Eğer geç kalırsak bomba patlıyor ve oyun sonlanıyor. Ayrıca bombayı imha ettikten sonra çıkış kapısına ulaşmak için de bize belli bir süre veriliyor.

Bomb Hunters'da farklı kahramanları kontrol edebilmekteyiz. Kahramanlarımızın canı engellere takılınca gidiyor; fakat kazandığımız parayı kullanarak kahramanımzı iyileştirebiliyoruz.