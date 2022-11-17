Shatterline İncelemesi: Gelecek Vadeden Bir FPS

Shatterline, hızlı oynanışa sahip ücretsiz bir FPS oyunudur. Ukraynalı bir ekip olan Frag Lab tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Pek çok oyun modunun ve silahın bulunduğu bu oyunda kendinize uygun bir operatör seçiyorsunuz ve haritalarda düşmanlara karşı PvP yada PvE şeklinde mücadele ediyorsunuz.

Henüz erken erişim döneminde olan Shatterline pek çok eksikliğine rağmen oldukça sağlam bir oynanış sunuyor. Biz de Shatterline’ı sizler için bu yazımızda inceledik. Shatterline’a yeni başlamak isteyen kişiler için faydalı olacağını düşünüyoruz.

Grafikler

Shatterline’ın grafik kalitesi 2022 yılında çıkan bir ücretsiz oyunun grafikleri nasıl olması gerekiyorsa tam olarak öyle. Ne üzerine konuşacak kadar iyi ne de eski hissettirecek kadar kötü. Gayet iyi gözüken Shatterline, pek çok oyuncuyu görsel olarak tatmin edebilecek bir yapım.

Oyunun optimizasyon problemleri mevcut. Fena olmayan bir sisteminiz olsa bile FPS drop ya da düşük FPS gibi problemler yaşamanız olası. Eğer sisteminize pek güvenmiyorsanız oyunu Geforce Now üzerinden oynamak isteyebilirsiniz. Shatterline Geforce Now’a eklendi ve sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

Oynanış

Shatterline’ın oldukça kendine has bir oynanışı var. Ne Call of Duty oyunları kadar hızlı, ne Battlefield kadar orta ayarda bir oynanışa sahip. Oldukça hızlı bir oynanış sunmasına rağmen piyasadaki diğer hızlı oyunlara pek yetişememiş gibi. Yerde kayma gibi oyunu hızlandıran birkaç mekanik olsa da zıplama, tırmanma gibi mekanikler biraz hantal hissettiriyor. Duvardan koşma, çift zıplama gibi mekanikler bu oyunda bulunmuyor.

Oyunda farklı operatörler mevcut. Overwatch’dan ve Valorant’tan gördüğümüz sisteme benziyor. Operatörlerin kendine özgü aktif ve pasif yetenekleri var. Bu yetenekler doğrultusunda oynanışınız değişiyor. Bu değişiklik aynı zamanda çeşitlilik de sağlıyor.

Oyunda herhangi bir P2W (Pay to Win) öğesi bulunmuyor. Silahlarınız oynadıkça gelişiyor ve yeni silahlar açmak için oyun kredisi kullanıyorsunuz. Eğer ne istediğini bilen bir oyuncuysanız ve kredilerinizi iyi bir şekilde kullanırsanız oyuna para yatırmadan rahatlıkla istediğiniz silahı alıp oynayabilirsiniz. Silah seçerken oldukça dikkatli olmak gerekiyor.

Shatterline’da TDM, Conquest, Plant-the-Bomb ve Escort gibi pek çok FPS oyununda görmeye alışkın olduğumuz oyun modları bulunuyor. Shatterline şu haliyle oyun modu konusunda eksik olsa da erken erişimde olduğu için mazur görülebilir. Umuyoruz ki ileride daha çok oyun modu eklenir.

Oyundaki silahlar son derece güzel. Silahları geliştirmek oldukça basit ve keyifli. Vuruş hissiyatı konusunda oyun genel olarak iyi.

Ses ve Müzik

Oyun müzik bakımından pek bir şey sunmuyor. Birkaç saatlik oyundan sonra müzikleri tamamen kapatsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sesler ise ortalama bir FPS oyunundan bekleyeceğiniz düzeyde.

Genel Değerlendirme ve Özet

Shatterline oldukça iyi bir oyun. Çok temiz ve sağlam bir iş çıkarılmış. Erken erişimdeki ücretsiz oyun olmasına rağmen pek çok rakibinden iyi diyebiliriz. Eksiklikleri var ancak umuyoruz ki çıkışında bu eksikliklerini giderir ve uzun soluklu bir FPS olarak hayatına devam eder. Optimizasyon sorununu çözmeleri ve daha fazla içerik eklemeleri durumunda Shatterline çok daha iyi bir oyun olabilir. Ücretsiz bir oyun olduğu için FPS seven herkese tavsiye ediyoruz.

Shatterline incelememiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Shatterline’ı oynadınız mı? Shatterline’ı oynamayı düşünüyor musunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.