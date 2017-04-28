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Cosmo Race
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Cosmo Race

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Cosmo Race
Cosmo Race
Cosmo Race
Cosmo Race
Cosmo Race
Cosmo Race
Cosmo Race

Evren Yarışı'nda antronotların yarışlarına katılıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Cosmo Race eğer heyecanlı yarışlara katılmak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Cosmo Race'de uzayda geçen yarışlar konu alınıyor. Bu yarışlarda astronotlar birbirleriyle en hızlı olanın kim olduğunu belirlemek için karşılaşıyorlar. Biz de astronotumuzu seçerek eğlenceye dahil oluyoruz.

Cosmo Race'da aynı anda 6 astronot birbiriyle yarışmakta. 2 boyutlu oyunda platform oyunlarına benzeyen bir oynanış sistemi bulunuyor. Kahramanımız koşarken karşısına çeşitli engeller çıkıyor. Bu engelleri zıplayarak atlatabiliyoruz, ayrıca boşluklara da düşmememiz gerekiyor. Eğer oyunu online olarak oynarsanız internet üzerinden diğer oyuncularlar eşleşip yarışabiliyor ve oyunu daha da heyecanlı hale getirebiliyorsunuz.

Cosmo Race'te yarışları kazandıkça para kazanabiliyor, kahramanınız için yeni kostümlerin kilitlerini açabiliyorsunuz.

Cosmo Race birçok farklı power up seçeğiyle zenginleştirilen bir yapıda. Oyunun renkli ve hoş görünen grafiklere sahip olduğu söylenebilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
NANOO COMPANY Inc.
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