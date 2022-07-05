Sitcom türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olan Seinfeld, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Yayımlandığı ilk bölümden itibaren çok fazla sayıda izleyici tarafından beğenilen Seinfeld hakkında ilginç bilgiler mevcut. Bu yazıda popüler yapıma dair enteresan bilgileri bir arada topladık.

1989 yılının temmuz ayında yayımlanmaya başlayan Seinfeld, 14 Mayıs 1998 tarihinde sona erdi. İlk bölüm itibarıyla çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı sitcom dizisi, günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

Dokuz sezondan oluşan dizi, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm sezonlarda reytinglerde birinci veya ikinci sırada konumlandı. Emmy Ödülü'ne layık görülen yapım, TV Guide adlı dergi tarafından en iyi Amerikan televizyon şovu olarak seçildi.

Larry David ve Jerry Seinfeld tarafından yaratılan dizi ile ilgili birbirinden ilginç çeşitli bilgiler mevcut. Netflix ve Amazon Prime Video isimli popüler dijital yayın hizmetleri üzerinden izleyebileceğiniz Seinlfed'e ilişkin enteresan bilgileri sıraladık.

Seinfeld Hakkında İlginç Bilgiler Listesi

Seinfeld aslında dizi olarak tasarlanmadı.

George karakteri için başka bir isim düşünüldü.

Her bölümün açılış müziği farklıdır.

Jason Alexander dizinin tutmayacağını düşünüyordu.

Jason Alexander'ın yer almadığı bir bölüm bulunuyor.

Dizinin bir mottosu bulunuyordu.

İptal edilen Seinfeld bölümü mevcut.

The Bizarro Jerry bölümünde erkek eli kullanıldı.

Bir bölümde tiyatro oyunundan esinlenildi.

Jerry Seinfeld'in favori yardımcı karakteri Newman'dır.

Jerry Seinfeld 10. sezon için 110 milyon doları reddetti.

Seinfeld'in ilk ve son bölümünde aynı konu yer aldı.

Cosmo Kramer 9 sezon boyunca aynı ayakkabıyı giydi.

Seinfeld, Amerikan Dermatoloji Akademisi'nden ödül aldı

Yukarıda tüm zamanların en başarılı sitcom dizilerinden bir tanesi olan Seinfeld ile ilgili enteresan bilgiler yer alıyor. Listede bulunan bilgilerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Seinfeld Aslında Dizi Olarak Tasarlanmadı

Popüler sitcom dizisi aslında 90 dakikalık bir stand up şovu olarak düşünülmüştü. Yani şu anda hemen hemen herkes tarafından bilinen Seinfeld dizi olarak tasarlanmamıştı.

George Karakteri İçin Başka Bir İsim Düşünüldü

Seinfeld'i her ne kadar Jason Alexander olmadan hayal etmek zor olsa da Jerry Seinfeld, komedyen arkadaşı Jake Johannsen'e George karakteri için teklifte bulundu fakat Johannsen teklifi reddetti.

Her Bölümün Açılış Müziği Farklıdır

İzleyicilerin gönlünde taht kuran dizinin her bölümünün açılış müziği farklıdır. Besteci Jonathan Wolff, geçtiğimiz yıllarda Vice'a yaptığı açıklamada her seferinde farklı açılış müziği yaptığını ancak buna değdiğini belirtmişti.

Jason Alexander Dizinin Tutmayacağını Düşünüyordu

George karakterini canlandıran Jason Alexander, Seinfeld'in senaryosunu çok beğenmiş ve bu nedenden ötürü dizinin tutmayacağını düşünmüş. Alexander, 1992 yılında Deseret News'e yaptığı açıklamada, senaryoyu okuduğu andan itibaren Seinfeld'in bir parçası olabileceğini fakat dizinin bir gün bile yayımlanmayacağını düşündüğünü ifade etmişti.

Jason Alexander'ın Yer Almadığı Bir Bölüm Bulunuyor

Jason Alexander'ın canlandırdığı George, popüler dizinin yalnızca bir bölümde yer almadı. O bölüm ise üçüncü sezondaki The Pen'dir. Alexander, Larry David'e "Bunu bir daha yaparsanız kalıcı olarak yapın" sözlerini kullanmış.

Dizinin Bir Mottosu Bulunuyordu

Milyonlarca kişi tarafından oldukça beğenilen dizinin bir mottosu bulunuyordu. Sarılmak yok, öğrenmek yok mottosu, karakterlerin değişmesine neden olacak her türlü duygusallıktan kaçınmaları gerektiği anlamına geliyordu.

İptal Edilen Seinfeld Bölümü Mevcut

Çok fazla sayıda bölümün yer aldığı sitcom dizisinde iptal edilmiş bir bölüm bulunuyor. İkinci sezon için yazılmış olan bu bölümün ismi ise The Bet'tir. Seinfeld, bölümü çekmeye başladıktan bir süre sonra eğlenceli olmadığını düşündüklerini ve bu nedenle iptal etmeye karar verdiklerini belirtmişti.

The Bizarro Jerry Bölümünde Erkek Eli Kullanıldı

The Bizarro Jerry bölümünde Jerry'nin, elleri bir erkeğin ellerine benzeyen kız arkadaşı bulunuyor. Yakın çekimlerde eller, aslında James Rekart isimli bir aktöre aittir.

Bir Bölümde Tiyatro Oyunundan Esinlenildi

Çok büyük bir hayran kiltesine sahip olan sitcom dizisinin dokuzuncu sezonunda yayımlanan The Betrayal isimli bölümde Harold Pinter'ın aynı adlı tiyatro oyununa dayanıyor.

Jerry Seinfeld'in Favori Yardımcı Karakteri Newman'dır

Popüler dizinin yaratıcılarından ve başrol oyuncularından bir tanesi olan Jerry Seinfeld, favori yardımcı karakterinin Newman olduğunu belirtmişti.

Jerry Seinfeld 10. Sezon İçin 110 Milyon Doları Reddetti

Jerry Seinfeld, yayımlandığı ilk bölümden itibaren oldukça büyük bir popülerlik elde eden dizinin onuncu sezonu için bölüm başına 5 milyon dolar olmak üzere toplamda 110 milyon doları kabul etmedi.

Seinfeld'in İlk ve Son Bölümünde Aynı Konu Yer Aldı

Uzun yıllar boyunca popülerliğini devam ettirmeyi başaran dizinin başlangıcında Jerry ve George düğme ile ilgili konuşur. Dizinin finalinde de aynı konu hakkında bir konuşma gerçekleşir. Elbette dizide çok fazla sayıda bölüm olduğundan ötürü bunu çoğu kişi fark etmemiş olabilir.

Cosmo Kramer 9 Sezon Boyunca Aynı Ayakkabıyı Giydi

Dünya genelinde çok büyük bir hayran kiltesine sahip olmayı başaran sitcom dizisine dair bir enteresan bilgi daha mevcut. Cosmo Kramer isimli karakter dokuz sezon boyunca aynı ayakkabıyı giydi.

Seinfeld, Amerikan Dermatoloji Akademisi'nden Ödül Aldı

Seinfeld, The Slicer isimli bölümünde cilt bakımı bilincini teşvik ettiği için Amerikan Dermatoloji Akademisi'nden prestijli bir ödüle layık görüldü. Bu bölümde Marcia Cross, bir dermatologu canlandırmıştı.

Bu yazıda dünyanın en popüler dizilerinden bir tanesi olan Seinfeld hakkında birbirinden entersean bilgileri sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en başarılı Netflix filmleri listemize de göz atabilirsiniz.