?     Geri Bildirim
Crusaders of Light
TamindirMobilOyunlarRol YapmaCrusaders Of Light - Android Için MMORPG Oyunu

Crusaders of Light

Crusaders of Light İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Crusaders of Light
Crusaders of Light
Crusaders of Light
Crusaders of Light
Crusaders of Light
Crusaders of Light

Crusaders of Light güzel grafikleri ve zengin içeriğiyle kolayca beğeninizi kazanacak

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Crusaders of Light oyunculara uzun süreli eğlence sunan bir mobil online rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir MMORPG olan Crusaders of Light'ta fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Uzun bir süre boyunca huzur içinde yaşamış olan bu dünya şeytani güçlerin ortaya çıkmasıyla kaosa sürükleniyor. Biz de kahramanlarımızı seçerek oyuna dahil oluyor ve bu kaosu durdurmaya çalışıyoruz. Hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için iblislerle ve şeytani güçlerle çarpışarak zindanları temizlememiz gerekiyor.

Crusaders of Light'da oyunculara farklı kahraman sınıfları sunuluyor. Bu kahraman sınıfları farklı savaş yeteneklerine sahipler ve bize farklı oyun tecrübesi yaşatıyorlar. Dilerseniz büyü gücünde ustalaşabiliyor, dilerseniz kılıç, kalkan ve balta gibi silahlar kullanarak yakın mesafeli savaşta ustalaşabiliyorsunuz.

Crusaders of Light'ta oyuncular loncalar kurarak 40 oyuncu birlikte zindanlara dalabiliyor ve bölüm sonu canavarlarıyla savaşabiliyor. Bunun yanısıra oyunda yer alan PvP arenalarına çıkabiliyor ve diğer oyunculara karşı tek başınıza ya da takım tabanlı olarak savaşabiliyorsunuz.

Crusaders of Light farklı binekleri kullanarak oyunun geniş dünyasında yolculuk edebilmenize imkan vermekte. Crusaders of Light'ın grafikleri ise oyunun en güçlü yönü.

Crusaders of Light için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
NetEase Games
Crusaders of Light QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. The Sims FreePlay
    The Sims FreePlayAndroid İçin Ücretsiz The Sims Oyunu
  2. Tom Loves Angela
    Tom Loves AngelaAndroid İçin Kedi Tom ve Angela Aşkı Uygulaması
  3. Habbo
    HabboAndroid için Rol Yapma Oyunu
  4. Immortal Conquest: Europe
    Immortal Conquest: EuropeAndroid için Rol Yapma Oyunu
  5. Minecraft: Story Mode
    Minecraft: Story ModeAndroid için Macera Oyunu