Crusaders of Light oyunculara uzun süreli eğlence sunan bir mobil online rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir MMORPG olan Crusaders of Light'ta fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Uzun bir süre boyunca huzur içinde yaşamış olan bu dünya şeytani güçlerin ortaya çıkmasıyla kaosa sürükleniyor. Biz de kahramanlarımızı seçerek oyuna dahil oluyor ve bu kaosu durdurmaya çalışıyoruz. Hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için iblislerle ve şeytani güçlerle çarpışarak zindanları temizlememiz gerekiyor.

Crusaders of Light'da oyunculara farklı kahraman sınıfları sunuluyor. Bu kahraman sınıfları farklı savaş yeteneklerine sahipler ve bize farklı oyun tecrübesi yaşatıyorlar. Dilerseniz büyü gücünde ustalaşabiliyor, dilerseniz kılıç, kalkan ve balta gibi silahlar kullanarak yakın mesafeli savaşta ustalaşabiliyorsunuz.

Crusaders of Light'ta oyuncular loncalar kurarak 40 oyuncu birlikte zindanlara dalabiliyor ve bölüm sonu canavarlarıyla savaşabiliyor. Bunun yanısıra oyunda yer alan PvP arenalarına çıkabiliyor ve diğer oyunculara karşı tek başınıza ya da takım tabanlı olarak savaşabiliyorsunuz.

Crusaders of Light farklı binekleri kullanarak oyunun geniş dünyasında yolculuk edebilmenize imkan vermekte. Crusaders of Light'ın grafikleri ise oyunun en güçlü yönü.