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23 Nisan
Ertuğrul Gazi
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Ertuğrul Gazi

(Android)
Ertuğrul Gazi İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Ertuğrul Gazi
Ertuğrul Gazi
Ertuğrul Gazi
Ertuğrul Gazi
Ertuğrul Gazi

Kayı boylarının mücadelesine ortak oluyor ve düşman askerleriyle savaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Ertuğrul Gazi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir savaş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kayı boylarının mücadelesini anlatan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Birbirinden zorlu 16 farklı göreve sahip olan oyunda Türk tarihinde önemli bir yeri bulunan Ertuğrul Gazi'yi kontrol ederek haçlı askerleriyle mücadele ediyorsunuz. Haçlı ve Moğol askerlerini ortadan kaldırıyor, yolun sonundaki kaleye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ok ve kılıç kullanabildiğiniz oyunda dikkatli olmalı ve düşman askerine mağlup olmamalısınız. Farklı özel yetenekler de kullanabileceğiniz Ertuğrul Gazi oyununda işiniz bir hayli zor. Gerçekçi atmosferi ve kolay kontrolleriyle bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz.

21 yaşındaki Türk bir genç tarafından 6 ayda geliştirilen oyun, tarihi sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyundur diyebilirim. Farklı silahların yer aldığı oyunda düşmanları yok ederek puanlar kazanmalı ve Ertuğrul Bey'i farklı zırhlarla kuşandırmalısınız. Becerilerinizi sergilediğiniz Ertuğrul Gazi oyunu sizleri bekliyor.

Ertuğrul Gazi oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
4
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
UMURO
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