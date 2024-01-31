Eleştirilerin Odağındaki Icon of the Seas Gemisi Hakkında Her Şey

Efsane Titanik'ten tam 5 kat daha büyük boyuttaki yeni gemi, ABD'nin Miami Limanı'ndan denize açılarak, 7 günlük Karayip turuna başladı.

Virgin Adaları'ndaki Saint Kitts ve Nevis ile Charlotte Amalie'de durmayı planlıyor. Rotası belli olan ve tüm gözlerin üzerine çevrildiği Icon of the Seas gemisine dair tüm konuşulanlar ve eleştirileri sizler için bir araya getirdik.

Icon of the Seas Gemisi Hakkında

Royal Caribbean firmasının temel atmasıyla bilrlikte denize açılan gemi, kişi başı 1.723 ila 2.639 dolar arasında değişen bilet fiyatları ile ilk yolcularını ağırladı.

365 metre uzunluğundaki Icon of the Seas'in 20 güvertesi bulunuyor ve maksimum 7.600 yolcu barındırabiliyor. Bu yüzden de dünyanın en büyük gemisi olarak ün kazanıyor.

Gemide, farklı konfor seviyelerine sahip birçok konut seçeneğine yer veriliyor. Geniş ve lüks süitler, balkonlu kabinler ve daha ekonomik iç kabinler arasından seçim fırsatı sunuyor.

Icon of the Seas, özel restoranlar, büfe seçenekleri ve hızlı atıştırmalıklarla dünya mutfağından lezzetler sunan birçok restoran ve kafeye ev sahipliği yapıyor.

Gemi, eğlence ve aktivite açısından geniş bir yelpazeye sahip. Yüzme havuzları, su kaydırakları, spa merkezleri, spor salonları, tiyatrolar, sinema salonları, gece kulüpleri ve kumarhaneler gibi birçok mekan bulunuyor.

Adeta bir yüzen cazibe merkezi olacak olan gemide, yedi yüzme havuzu ve altı su kaydırağı gibi platformlar ile dünyanın en büyük su parkı yer alıyor.

Gemideki "Central Park" olarak bilinen iç avlunun üzerinde bir yüzücünün heykeli asılı duruyor. İnşa edilmesi 2 milyar dolara mal olan gemide 40'tan fazla restoran, bar ve dinlenme salonu bulunuyor.

Ayrıca, sekiz mahalleye sahip olan geminin üç katı sadece ailelere ayrılmış ve bu üç katta genellikle aile odaklı etkinlikler yer alıyor.

Çevreciler Gemi Hakkında Uyarıyor

Çevreciler, sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan geminin havaya zararlı metan sızdıracağı konusunda uyarıyor. LNG, akaryakıt gibi geleneksel deniz yakıtlarından daha temiz yanmasına rağmen, bir miktar gazı kaçarak metanın atmosfere sızmasına neden olma riski yaratıyor.

Atmosferdeki güçlü bir sera gazı olan metan, 20 yıl boyunca karbondioksitten 80 kat daha fazla ısıyı hapsediyor. Bu emisyonların azaltılması, küresel ısınmanın yavaşlatılması açısından çok önemli görülüyor.

Royal Caribbean ise, Icon of the Seas'in Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün modern gemiler için gerektirdiğinden %24 daha fazla enerji verimli olduğunu söylüyor. Son olarak, Royal Caribbean, 2026 yılına kadar Icon sınıfı yolcu gemilerine iki tane daha ekleyerek filosunu büyütmeyi hedefliyor.

Bu yazımızda dünyanın en büyük gemisi Icon of the Seas hakkında merak edilenleri derledik. Peki, söz konusu gemi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.