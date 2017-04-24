Faeria, Android platformunda sıra tabanlı oynanış sunan kart savaşları oyunu olarak yerini alıyor. Para ödüllü turnuvaların düzenlendiği savaş oyununda kart seçimleriniz direkt kaderinizi belirliyor. 270’in üzerinde toplamanız gereken kart bulunmakta.

Tekil oyuncu modunda 20 saatin üzerinde oynanış, rekabetçi multiplayer modları, oyunculara meydan okuma ve dahasını içeren kart oyununda destansı savaşlar gerçekleşiyor.

Oyuna ilk başladığınızda bu tarz oyunlarda görmeye alışık olduğumuz öğretici bölümüyle karşılaşıyorsunuz. Kartların gücünü bu bölümde öğreniyorsunuz. Bu noktada oyunun eksiğinden bahsetmem gerekirse; Türkçe dil desteği ne yazık ki yok. Kartlarınız oyunda her şeyiniz konumunda olduğundan hangi kartı kullanırsanız ne gibi güçler kazanacağınızı veya hangi noktalarda zayıf kalacağınızı detaylıca görebiliyorsunuz ancak İngilizceniz yoksa savaşı belli bir noktaya kadar şans eseri sürdürmeniz kuvvetle muhtemel. Savaş esnasında da kartlar havada uçuştuğundan hangi kartı oyuna koyacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor.

Eski çağ havasının çok iyi yansıtıldığı oyunun grafikleri ise PC donanımını aratmayan güçte tasarlanan akıllı telefonların sınırlarını zorlayacak düzeyde; son derece kaliteli duruyor. Tabii ki bu grafikleri görebilmek çok eski cihazlarda mümkün olmuyor. Zaten oyunun geliştiricisinin bu yönde bir uyarısı var; Oyunun yeni nesil cihazlara uygun tasarlandığını söylüyorlar.