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Faeria
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Faeria

(iOS)
Faeria İndir Hemen İndir

884 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Faeria
Faeria
Faeria
Faeria

Kartlarınızı sürerken iki kez düşünün.

Erkan Calp Son güncelleme 47 dakika önce

Faeria, iPhone ve iPad’de rahat oynanış sunan online kart savaşları oyunu.

iOS platformunda da ücretsiz olan oyunda toplamakla bitmeyecek sayıda özellikli kart bulunmakta. Her biriyle farklı güçlere sahip olduğunuz kartlarınızı akıllıca sürerek düşmanınızı topraklara gömüyorsunuz. Sıra tabanlı oynanış hakim olduğundan kartınızı savaş alanına bıraktıktan sonra bir süre düşmanın hamlesini beklemeniz gerekiyor. Rekabetçi çok oyunculu modun yanı sıra 20 saatten fazla zaman harcayarak bitirebileceğiniz, görev esaslı tekli oyuncu modu seçeneğiniz var. Ayrıca her ay en iyilere (pro oyunculara) binlerce dolarlık para ödülü de veriliyor.

Eski çağ ruhunu yansıtan atmosferi, detaylı yüksek kalitede grafikleri, kolay oynanışıyla mobil platformdaki en iyi kart savaşları oyunlarından biri olan Faeria’nın tek eksiği olarak Türkçe dili desteklememesi diyebiliriz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10.0 ve üzeri
Üretici:
Abrakam SA
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