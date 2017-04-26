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Father and Son
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Father and Son

(iOS)
Father and Son İndir Hemen İndir

210 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Father and Son
Father and Son
Father and Son
Father and Son
Father and Son

Father and Son'da farklı çağları kapsayan bir macera bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Father and Son her yaştan oyun severe hitap eden ve sürükleyici bir hikayeye sahip olan bir mobil macera oyunu olarak özetlenebilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Father and Son, tarihi olayların konu alındığı bir hikayeye sahip. Oyunumuzun ana kahramanı olan Michael'in babası yıllar önce, daha Michael doğmadan hayatını kaybetmiştir. Babasız büyüyen Michael babasının hayatını öğrenmek ve onunla ilgili ipuçları toplamak için Napoli Müzesi'nde başlayan bir yolculuğa çıkıyor. Biz de bu yolculukta kahramanımızın karşısına çıkan bulmacaları çözmesine yardımcı olarak oyuna dahil oluyoruz.

Father and Son'da tarihle harmanlanmış bir hikaye bizi bekliyor. Oyunda 3 farklı çağ arasında geçiş yapmaktayız. Antik Mısır dönemindeki günlük yaşamdan günümüze uzanan hikayede Pompei'nin yok olmasına neden olan Vezüv Yanardağı'nın patlaması gibi tarihi olaylara tanık oluyoruz.

Father and Son retro tarzda, 2 boyutlu grafiklere sahip. Oyun grafiksel olarak tatmin edici bir kalite sunmakta.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
TuoMuseo
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