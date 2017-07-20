Top cambazı olarak birbirinden zorlu görevler sizi bekliyor.

Freestyle Football 3D, serbest stil futbol hareketlerinin nasıl yapıldığını gösterdiğimiz ücretsiz Android oyunu.

Kolay kontrollerle telefonda da rahat, keyifli oynanış sunan freestyle futbol oyununda hem engelleri geçerken hem de golümüzü atarken artistik hareketler sergilemek zorundayız. Aksi halde bölümü tek yıldız alarak tamamlıyor veya hiç tamamlayamıyoruz.

Oyuncu animasyonlarının, fiziğinin oldukça başarılı olduğu serbest stil futbol oyununda görev odaklı ilerliyoruz. Başlangıçta özel hareketleri yapmayı öğreniyor, antrenmanlardan görmeye alışık olduğumuz sabit setlere geçip golümüzü kolaylıkla atıyoruz. İlerledikçe önümüze gerçek oyuncular çıkıyor. Artistik hareketle çalımlamak zorlaşıyor. Aynı şekilde gol noktasında da oyunun zorluk düzeyinin üste çekildiğini fark ediyoruz.