Golf Zero, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir golf oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Platform oyunlarına benzeyen bir kurguya sahip olan oyunda birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir golf oyunu olarak karşımıza çıkan Golf Zero, zorlu bölümleri ve düşmanlarıyla harika bir deneyim yaşamanızı sağlayabilecek bir oyundur. Oyunda engelleri aşarak puanlara kazanmaya çalışıyor ve aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okuyorsunuz. 80'den fazla zorlu bölüme sahip olan oyunda piksel tarzı retro grafikler yer alıyor. Dikkatli olmanız gereken oyunda tehlikeli sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Zevk alarak oynayabileceğinizi düşündüğüm oyundu mutlaka denemeniz gerekiyor. Zorlu platform oyunlarını seviyorsanız Golf Zero'yu sakın kaçırmayın.

Harika grafiklere ve etkileyici ses efektlerine sahip olan oyunda golf oynamanın yanı sıra aksiyon dolu sahnelerde oyun oynuyorsunuz. Zorlu engellere sahip olan oyunda farklı oyun modlarıyla oyun oynayabiliyor ve boş zamanlarınızı en eğlenceli şekilde geçirebiliyorsunuz. Oyunda başarılı olmak içim golf toplarını deliklere sokmanız gerekiyor. Golf Zero oyununu mutlaka denemelisiniz.

Golf Zero oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.