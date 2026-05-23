En Çok Satılan Telefonlar: Samsung'un Ucuz Modeli İlk 5'te

Akıllı telefonlar artık insanların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Evden çıkmadan önce unutulduğunda çok uzun bir yolu geri dönmeye bile neden olabilen bu cihazlar artık geçmişe kıyasla çok daha sık şekilde yenileniyor. Örneğin 2026 yılının ilk çeyreğinde en çok satın alınan telefonları ortaya çıkaran bir araştırma, geçen yılın Eylül ayında piyasaya sürülen modellere ne kadar çok yoğun ilgi olduğunu gözler önüne serdi.

En Çok Satın Alınan Telefonlar Hangileri Oldu?

iPhone 17 iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro Samsung Galaxy A07 4G iPhone 16 Samsung Galaxy A17 5G Samsung Galaxy A17 4G Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A56 Xiaomi Redmi A5

Counterpoint Research'ün açıklamasına göre 2026 yılının ilk çeyreğine damgasını vuran ilk üç modeli iPhone 17 serisi oluşturdu. Açık ara en çok satılan akıllı telefon, Apple'ın iPhone 17 serisinin standart modeli olurken bunu aynı seriden Pro Max ile Pro takip etti.

Listenin dördüncü sırasında Samsung'un ucuz akıllı telefonu Galaxy A07 4G konumlanırken bunun arkasından Apple'ın sevilen cihazlarından biri olan iPhone 16 geldi. Sonraki dört model Samsung'un Galaxy A17 5G, Galaxy A17 4G, Galaxy A36 ve Galaxy A56 oldu. 10. Sıraya ise Xiaomi Redmi A5 yerleşti.

iPhone 17 Nasıl En Çok Satılan Model Oldu?

iPhone 17'nin bu kadar çok satılmasının başlıca sebebi olarak Apple'ın serinin önceki modellerinden farklı bir yol izlemesi öne çıkıyor. Teknoloji devi, şimdiye kadar standart modellerde genellikle 60Hz yenileme hızı sundu. iPhone 17 ile birlikte bu durum tersine döndü. Bu yeni telefon her ne kadar Pro model olmasa da 120Hz yenileme hızı ile birlikte piyasaya sürüldü.

Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi sunduğu için bu deneyimi yaşamak isteyenler de doğrudan yeni modele yöneldi. Kullanıcıların talebine verilen bu karşılık, satış miktarını artırarak onun küresel çapta en çok satılan telefon olmasını sağladı. Tabii, bunun üzerinde marka itibarı gibi faktörlerin de önemli rol oynadığını belirtmek gerek.

Samsung Galaxy A07 4G Neden Bu Kadar Çok Satıldı?

Samsung Galaxy A07 4G'nin bu kadar çok satılmasının öne çıkan sebeplerinden biri, son derece bütçe dostu akıllı telefon olması. Telefon şu an Türkiye'de 9 bin 199 TL'ye satılıyor. Bu fiyat, onu mevcut akıllı telefon pazarını göz önünde bulundurduğumuzda oldukça ucuz bir model hâline getiriyor. Uygun fiyatlı telefon arayışında olan kişiler ise telefonun arkasında Samsung'un da bulunmasının sağladığı güvenle bu cihaza yöneliyor.

Editörün Yorumu

En çok satılan akıllı telefonun iPhone 17 olması, benim için pek de şaşırtıcı olmadı. Apple'ın bu telefonda benimsediği yaklaşım, tüketiciler arasında epey olumlu karşılandı. 120Hz ekranla birlikte kullanıcıların karşısına çıktığı ilk andan itibaren konuşulduğunu ve ilgi gösterildiğini gördüğüm bu modelin şirketin attığı adım sayesinde uzun bir süre boyunca zirvedeki yerini garantilediğini düşünüyorum.