BİM Uygun Fiyatlı Samsung ve Xiaomi Telefon Satacak!

BİM 22 Mayıs'ta uygun fiyatlı Android telefon satışına başlayacak. Söz konusu modeller Galaxy A17 5G ve Redmi 15C 5G. İki ürün de teknik özellikleri itibariyle giriş segmente hitap ediyor ve fiyat konusunda da kullanıcıları üzmüyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A17 5G BİM'de Ne Kadardan Satılacak?

Galaxy A17 5G BİM'de 11.790 TL'den satışa çıkacak. Akıllı telefon, 6,7 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekrana sahip. Bununla birlikte 6 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolamayla karşımıza çıkıyor.

Yüksek yenileme hızları menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde etmenizi sağlıyor. Buna ek olarak AMOLED ekranı ise siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebilmenize yarıyor.

Üründe 50 megapiksel ana 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise 13 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. 25W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pille gelen akıllı telefonun yan tarafa konumlandırılmış selfie kamerasına sahip olduğunu da belirtelim.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor.

Galaxy A17 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel, 90 Hz

İşlemci: Exynos 1330

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 50 MP ana + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 13 MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 25W hızlı şarj

Parmak izi sensörü: Yan tarafta

Boyutlar: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm

Ağırlık: 192 gram

Redmi 15C 5G BİM'de Ne Kadardan Satılacak?

Redmi 15C 5G BİM'de 13.490 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazda 6,9 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızını ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğü destekleyen LCD bir ekran bulunuyor. Bunun dışında MediaTek'in Dimensity 6300 yonga setinden güç aldığını belirtelim.

Akıllı telefon 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla raflardaki yerini alacak. Öte yandan 50 megapiksel ana ve bir adet yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumuna sahip. Önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasın kullanılıyor. Son olarak 33W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir pilden beslendiğini söyleyebiliriz.

Redmi 15C 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6,9 inç, LCD ekran, 1600 x 720 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 6.000 mAh

Şarj Hızı: 33W

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı lens

Ön Kamera: 8 MP

Boyutlar: 173.16 x 81.07 x 8.2 mm

Güvenlik: Yan tarafta parmak izi sensörü

Bağlantı: 5G desteği

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.