Xiaomi'den Güçlü İşlemcili ve Dev Bataryalı Amiral Gemisi Geliyor!

Xiaomi geçen yıl piyasaya sürdüğü Redmi K90 serisinin devam modelleri için geri sayıma geçti. Şu an için serinin standart ve Pro Max versiyonlarından neler beklememiz gerektiğini biliyoruz. Son gelişmeler ise Redmi K100 Pro ile ilgili ilk detayları gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K100 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Redmi K100 Pro'da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut olacak. 3 nm mimariyle üretilen bu yonga seti 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor, daha hızlı çalışıyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor.

Halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi üst seviye modellerde de karşımıza çıkan yonga PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Bu da mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabildiği anlamına geliyor. Kısacası Yani gemisi düzeyinde bir performans sunduğunu söyleyebiliriz.

Redmi K100 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Telefonda yaklaşık 9.000 mAh’lik bir batarya kullanılacak. Kullanıcılar yüksek kapasiteli pil sayesinde gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi can sıkan durumlarla karşılaşmayacaklar. Ayrıca 100W kablolu şarj hızlarını desteklemesi bekleniyor. Bu da modelin kısa sürede şarj olacağı şeklinde yorumlanabilir.

Redmi K100 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'den şu ana dek K100 serisinin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak burada K90 serisinin geçen yılın ekim ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu kapsamda Çinli markanın yeni modellerde bir öncekilerin tanıtım takvimini benimsemesi ve tanıtım etkinliğini çok yüksek ihtimalle eylül veya ekim aylarında gerçekleştirmesi bekleniyor.

Buna ek olarak marka halihazırda ülkemizde Redmi Note 15, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi A5 gibi akıllı telefonlarını satıyor. Maalesef bunların arasında Redmi K90 serisi bulunmuyor. Bu nedenle K100 serisinin de Türkiye pazarını pas geçmesi ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Redmi K100 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçmiş raporlar Redmi K100 Pro Max'in 4.000 yuandan (26.830 TL) başlayan fiyatlarla satılacağını iddia etmişti. Bunu göz önüne alarak yaklaşan Redmi K100 Pro'nun 3.599 yuan (24.140 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 48.985 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Redmi K100 Pro'yla ilgili ortaya çıkan ilk bilgiler beni sevindirdi diyebilirim. Zira şu an için ekran ve kamera özellikleri belli olmasa da işlemcisine ve piline bakarak bizleri tam anlamıyla bir amiral gemisinin beklediğini söyleyebilirim. Buradaki en önemli detay ise oyun performansı. Eğer mobil oyunları seviyorsanız, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili Redmi K100 Pro sizin için ideal bir seçenek olabilir.