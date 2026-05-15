16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Telefon Geliyor! 8000 mAh Bataryası Var

Xiaomi yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan görsel ile birlikte Xiaomi 17 Max'in batarya kapasitesi belli oldu. Cihaz, yükske batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Böylece mobil oyunlar kasma sorunu olmadan oynanabilecek.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İşleitm Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Xiaomi 17 Max ayrıca 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Xiaomi 17'de 6.330 mAh batarya kapasitesi, 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut.

Xiaomi 17 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda OLED ekran bulunacak. Bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. OLED'in ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Cihaz ayrıca 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 17'de 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 3500 nit parlaklık bulunuyor. Bu arada OLED siyahları derin siyah olarak sunduğunu ve çok canlı renklere sahip. Buna göre yeni telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor.

Xiaomi 17 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemci daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin diğer modelleri olan Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci bulunuyor. Bu işlemcide sekiz çekirdeğin yer aldığını belirtelim.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max, mayıs ayının sonuna doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17 ise geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu saıtlıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17 Max'in de Türkyie'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Xiaomi 17 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 şu anda 74 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17 Max'in batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Cihazın ayrıca güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim.