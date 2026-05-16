PlayStation 5'e Yeni Özellik Geliyor! Satın Alma Kararını Etkileyecek

PlayStation 5 (PS5) için yeni bir özellik üzerinde çalışılıyor. Yeni gelecek olan özellikle birlikte oyuncuların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri yanıt bulacak. Bölgesel veriler göz önünde bulundurularak sunulacak olan özellik sayesinde PlayStation kullanıcılarının oyun zevkini öğrenmek de mümkün hâle gelecek.

PlayStation 5'e Hangi Özellik Gelecek?

PlayStation 5'in karşılama merkezi için test edilen özellik, oyunculara kendi ülkelerinde en çok oynanan oyunları gösterecek. Bu özellik ile kullanıcılara sunulacak listede sadece 10 adet oyun yer alacak. Her oyunun kaç oyuncu tarafından oynandığını da öğrenmek mümkün olacak.

Oyuncu sayısı, son 7 gün içinde kaydedilen verilere göre belirtilecek. Bu da sadece son bir hafta içinde hangi oyunların popüler olduğunu görebileceğiniz anlamına geliyor. Tabii, Sony şu an bu özelliği test ettiği için genel kullanıma açmadan önce belirli bir zaman dilimini seçme gibi özellikler de ekleyebilir. Bu arada bulunulan ülkede oynama saati ve maç sayılarında ani artış gösteren oyunların da bir grafikle gösterileceğini belirtelim.

PS5'in Popüler Oyunlar Özelliği Şu An Kullanılabiliyor mu?

PlayStation 5'in oyuncu sayısına göre haftanın popüler oyunlarını gösteren özeliği şu an test aşamasında. Bu araç şimdilik yalnızca sınırlı sayıdaki PlayStation beta kullanıcısının erişimine açık durumda. Sony test sürecini tamamlayıp gerekli olan geri bildirimleri topladıktan sonra bir güncelleme yayınlayıp özelliği dünya genelindeki tüm PlayStation 5 kullanıcılarına sunacaktır. Tabii, bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belli değil.

PS5'e Neden Popüler Oyunları Görme Özelliği Getiriliyor?

Sony'nin PlayStation 5 için böyle bir özellik sunmasının temel sebebi, şeffaflığı sağlamak. Şu ana kadar bu kadar kapsamlı veri paylaşımını sadece Steam'de gördük. PlayStation da bu hamlesiyle daha çok şeffaf olmayı planlıyor. Öte yandan oyuncuların bu özellikle birlikte yeni oyunlar keşfetmesi ya da daha önce bıraktıkları oyunlara yeniden şans vermesi açısından değerli bir özellik olabilir.

Editörün Yorumu

PlayStation 5 için test edilen özelliğin sanılandan çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Bilindiği üzere online (çevrim içi) oyunlar ile ilgili en büyük endişelerimizden biri, oyunun sunucularının dolu olup olmadığı çünkü bir oyunun sunucuları boşsa onu kimse oynamıyordur. Oyuncu yoksa bu oyunu satın almanın da bir anlamı yoktur. Ne de olsa çevrim içi oyunları diğer insanlarla oynamak için alırız, tek başımıza bir şeyler keşfetmek için değil. Yeni özellik ise öne çıkan popüler oyunları görmemizi sağlayarak bu tür endişelerimizin olmasını engelleyecektir.