16 GB RAM'li Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo'nun yeni telefonu S60 Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızına da sahip olacak.

vivo S60 Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

vivo S60, V2571A model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 1.960 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5.194 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Bu arada RAM tarafında 12 GB seçeneğinin de sunulması bekleniyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gözler önüne seriyor. Çoklu çekirdek testinde 5.194 puan alınması, telefonun günlük işlerin yanı sıra oyun oynamak gibi ağır işleri de rahatlıkla yerine getirebileceğini gösteriyor.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, internette gezinmek ve uygulama çalıştırmak gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde 1.960 üzeri bir puan, telefonun günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

vivo S60'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo S60'ta Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefonda Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

Söz konusu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 49 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştrııyor. Bu işlemci vivo S50, Realme GT 6, POCO F6 ve vivo V70 Elite dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

vivo S60'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

S60'ın ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Telefon AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Çok canlı renklere sahip bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Cihaz ayrıca 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S50'de 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 5000 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

vivo S60'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj tekonlojisini destekleyecek. Bu arada vivo S50'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo S60 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S60, 29 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo S50, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

vivo S60 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S60'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair açıklama yapılmadı.

vivo S60'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S50 için 2.999 yuan (20 bin 225 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S60, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 3.100 yuan (20.906 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda vivo S60'ın kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran ise telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.