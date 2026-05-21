Samsung'un Yedi Yıl Güncelleme Alacak Amiral Gemisi Yolda! Ucuz Olacak

Samsung geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S25 FE'nin halefi için çalışmalara başladı. Daha önce bazı özellikleri sızdırılan Galaxy S26 FE şimdi de Samsung'un sunucularında tespit edildi. Peki bu durum tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S26 FE Samsung'un Sunucularında Tespit Edildi

Galaxy S26 FE, Samsung modellerine yönelik güncelleme sunucularında tespit edildi. Bu gelişme S741NKSU0AZE5 sürüm numarasına sahip akıllı telefonla ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini gösteriyor. Yani cihaz çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak diyebiliriz.

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'dan şu ana dek Galaxy S26 FE'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat markanın FE ailesini genellikle eylül veya en geç ekim aylarında tanıttığını biliyoruz. Galaxy S25 FE’nin Eylül 2026’da piyasaya sürüldüğünü dikkate aldığımızda yaklaşan modelin yüksek ihtimalle eylül ayında tanıtılacağını söyleyebiliriz.

An itibariyle Galaxy S25 FE'yi çeşitli e-ticaret platformlarında 34.775 TL'den başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Bu doğrultuda yeni modelin selefinden daha güçlü olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 35 ila 40.000 TL'lik bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz. Tabii yine de bu gibi detaylar için markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy S26 FE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: 6.7 inç Ekran Tipi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Çözünürlük : 2400 × 1080 piksel (FHD+)

: 2400 × 1080 piksel (FHD+) Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Kamera : 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP 3x telefoto

: 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP 3x telefoto Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Depolama ve RAM: 8 GB RAM - 128 GB / 256 GB / 512 GB

8 GB RAM - 128 GB / 256 GB / 512 GB İşlemci : Exynos 2500

: Exynos 2500 Pil : 5,100 mAh

: 5,100 mAh Şarj : 45W kablolu, 15W kablosuz

: 45W kablolu, 15W kablosuz Yazılım: Android 17, One UI, Galaxy AI ve üretken yapay zeka, 7 yıl yazılım desteği

Galaxy S26 FE Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S26 FE 6,7 inçlik, FHD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED bir ekranla gelecek. Telefonun 120Hz tazeleme hızını desteklemesi, menülerde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 90Hz’e göre daha akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor. Öte yandan AMOLED ekranı da LCD panellere kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi ve diğer renkleri de daha canlı bir şekilde gösterebilecek.

Galaxy S25 FE'de 6,7 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel tercih edilmişti. Yani sızıntılar doğruysa akıllı telefon en azından ekran tarafında selefiyle benzer bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Galaxy S26 FE Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 8 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü bir kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Ön tarafta ise 12 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerasına yer verilecek. Önceki nesilde de aynı kamera özelliklerinin tercih edildiğini belirtelim.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha geniş bir alan sığdırmanıza imkan sağlıyor. Telefoto sensörüyse uzaktaki nesneleri minimum kalite kaybıyla fotoğraflamanıza yarıyor.

Galaxy S26 FE İşlemcisi Ne Olacak?

Cihaz, Exynos 2500 işlemcisinden güç alacak. Halihazırda Galaxy Z Flip 7 gibi modellerde de kullanılan donanım orta-üst segmente hitap ediyor diyebiliriz. Ayrıca 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm veya daha eski mimarili yongalardan güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor.

Oyun performansında da üzmeyen işlemci, Genshin Impact’te 30–40 FPS, Call of Duty Mobile’da 60 FPS ve PUBG Mobile’da ise 80–90 FPS arasında bir performans sergiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık değerinin 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu değerlerin iyi bir kullanıcı deneyimi için fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Daha önce bir süre Galaxy S24 FE kullanma şansım olmuştu. Akıllı telefonun sunduğu kullanıcı deneyiminden gerçekten memnun kalmıştım. Şahsen şu anda bir telefon ihtiyacım olsa amiral gemilerine devasa paralar vermek yerine Samsung'un Galaxy S FE serisine yönelirim. Kısacası Galaxy S26 FE'nin kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.