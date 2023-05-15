İşler Kızışıyor: AB, Activision-Blizzard Satın Alımına Onay Verdi

Oyun dünyasının en büyük satın alımlarından biri artık daha karmaşık bir hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık tarafından reddedilen Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın alma girişimi, Avrupa Birliği tarafından onaylandı.

Activision-Blizzard'ı 68,7 milyar dolar karşılığında satın alan Microsoft, bir süredir antitröst davalarıyla uğraşıyordu. Bu yolda Birleşik Krallık'ın teknoloji devinin önüne engel koymasına karşın Avrupa'dan onay geldi. Peki, şimdi ne olacak?

Bulut Tabanlı Oyun Hizmetinden Taviz Verildi

Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın alması, başta Sony olmak üzere pek çok rakibini tekelleşme korkusuna düşürmüştü. Bunun sonucunda Birleşik Krallık'ın satın alımı onaylamaması, Microsoft cephesinde büyük bir şok yaşatmıştı.

Ancak yeni gelen haberler sonucu Microsoft cephesinde yüzler gülüyor. Birleşik Krallık'taki karara anında itiraz eden Microsoft, Avrupa Birliği'nden satın alımla ilgili onay aldı. Ancak bunun için bazı tavizler vermeleri gerekti.

Buna göre Activision-Blizzard'ın sahip olduğu oyunlar, Xbox Cloud Gaming dışındaki diğer bulut tabanlı oyun hizmetleri tarafından da kullanılabilecek. Microsoft, platformlar için ücretsiz lisans sağlayacak.

Avrupa Birliği ve Microsoft, verilen taahhüdlerin dünya çapında geçerli olması konusunda anlaştı. Avrupa Komisyonu, Call of Duty gibi önemli bir markanın PlayStation'dan çekilmesi durumunda bile rekabetin devam edeceğini düşünüyor.

Yeni gelen kararın Microsoft'un dünya çapında karşı karşıya kaldığı antitröst davalarında önemli bir mihenk taşı olacağı düşünülüyor. Birleşik Krallık'taki dava ise hala sürüyor!