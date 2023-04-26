Microsoft'a Büyük Şok: Activision Blizzard Satın Alımı Engellendi!

Microsoft'un 68.7 milyar dolarlık Activision Blizzard anlaşması, aylar süren bir soruşturmanın ardından Birleşik Krallık düzenleyicileri tarafından engellendi.

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu, daha önce ezeli rakip PlayStation üzerinde haksız bir etkiye yol açacağı endişelerinin ardından bugün Microsoft'un Call of Duty, World of Warcraft ve Candy Crush'ın arkasındaki yayıncıyı satın alma planını engelledi.

Microsoft'un Satın Alımı Neden Engellendi?

Tüm bu soruşturma süreci boyunca CMA tarafından onaylanıp onaylanmaması anlaşmanın en büyük sınavı olarak görülüyordu, özellikle de Birleşik Krallık düzenleyici kurumunun anlaşmanın "Birleşik Krallık oyuncularına zarar verebileceği" ve potansiyel olarak "daha yüksek fiyatlar, daha az seçenek veya daha az yenilik" ile sonuçlanabileceği yönünde sert bir uyarı yayınlamasının ardından endişeler de giderek artmıştı.

Microsoft başkanı Brad Smith bugün yaptığı açıklamada "Bu satın alma işlemine tamamen bağlıyız ve temyize gideceğiz. CMA'nın kararı rekabet endişelerini gidermek için pragmatik bir yolu reddediyor ve Birleşik Krallık'ta teknoloji inovasyonu ve yatırımını caydırıyor." dedi.

Anlaşma şu noktada karardan cayılmadığı sürece suya düşmüş gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.