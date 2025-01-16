Adana Demirspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Adana Demirspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Adana Demirspor - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Adana Demirspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

BATI ALT 103 - 104: 4.000 TL

4.000 TL BATI ALT 102 - 105: 3.250 TL

3.250 TL MARATON ALT: 3.000 TL

3.000 TL KUZEY - GÜNEY BALKON: 3.000 TL

3.000 TL BATI ÜST: 1.700 TL

1.700 TL MARATON ÜST: 1.500 TL

1.500 TL KALE ARKASI ALT: 1.500 TL

1.500 TL KALE ARKASI ÜST: 1.470 TL

Adana Demirspor - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

D. Livakovic

Çağlar Söyüncü

A. Djiku

Mert Müldür

Fred

S. Szymanski

Oğuz Aydın

E. Dzeko

D. Tadic

F. Kostic

Y. En-Nesyri

Adana Demirspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Deniz Dönmezer

Semih Güler

Abdulsamet Burak

Tolga Kalender

A. Kurtulan

Ali Yavuz Kol

Osman Kaynak

Yusuf Barası

İzzet Çelik

A. Aymbetov

Maestro

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.