Hatayspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Hatayspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Hatayspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Hatayspor - Galatasaray Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Hatayspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Hatayspor - Galatasaray maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Hatayspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Hatayspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Hatayspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Hatayspor - Galatasaray maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları:

BATI ALT: 2.250 TL

2.250 TL BATI ÜST: 2.000 TL

2.000 TL MARATON ALT: 1.750 TL

1.750 TL MARATON ÜST: 1.500 TL

1.500 TL GÜNEY KALE ARKASI ALT-ÜST: 1.400 TL

1.400 TL MİSAFİR KUZEY ALT: 1.820 TL

Hatayspor - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Hatayspor - Galatasaray maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Hatayspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

I. Jakobs

D. Sanchez

Kaan Ayhan

Abdülkerim Bardakcı

K. Demirbay

L. Torreira

D. Mertens

Yunus Akgün

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Hatayspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Erce Kardeşler

Kamil Ahmet Çörekçi

G. Kilama

F. Calvo

Kerim Alıcı

Abdulkadir Parmak

L. Diack

B. Boutobba

V. Aboubakar

Rui Pedro

J. Fernandes

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Hatayspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Ayrıca Hatayspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.