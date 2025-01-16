Beşiktaş - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Beşiktaş - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Beşiktaş - Samsunspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Beşiktaş - Samsunspor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Beşiktaş - Samsunspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Beşiktaş - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Beşiktaş - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Beşiktaş - Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Samsunspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Beşiktaş - Samsunspor maçı bilet fiyatları:

LOCA 162 İÇİ BİLET: 12.500 TL

12.500 TL LOCA 152 İÇİ BİLET: 12.500 TL

12.500 TL 100 VIP: 10.000 TL

10.000 TL 101-126 VIP: 8.500 TL

8.500 TL DOĞU ALT 115-116 BLOK: 2.750 TL

2.750 TL BATI ALT 102-125 BLOK: 2.750 TL

2.750 TL DOĞU ALT 114-117 BLOK: 2.500 TL

2.500 TL BATI ALT 103-124 BLOK: 2.250 TL

2.250 TL DOĞU ALT 113-118 BLOK: 2.250 TL

2.250 TL BATI ÜST 430-401 BLOK: 2.000 TL

2.000 TL BATI ÜST 429-402 BLOK: 1.750 TL

1.750 TL BATI ÜST 428-403 BLOK: 1.500 TL

1.500 TL DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.300 TL

1.300 TL GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 600 TL

600 TL GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 550 TL

550 TL KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 550 TL

550 TL KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 500 TL

500 TL MİSAFİR TRİBÜN: 500 TL

Beşiktaş - Samsunspor Muhtemel İlk 11

Beşiktaş - Samsunspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Samsunspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

Onur Bulut

F. Uduokhai

B. Zaynutdinov

Joao Mario

E. Muçi

A. Masuaku

Rafa Silva

C. Ndour

G. Fernandes

C. Immobile

Samsunspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Okan Kocuk

R. van Drongelen

M. Bola

Zeki Yavru

L. Satka

Celil Yüksel

Soner Aydoğdu

K. Schindler

M. Mouandilmadji

Emre Kılınç

C. Holse

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Samsunspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Beşiktaş - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.