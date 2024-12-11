Alman Oyun Bilgisayarı Üreticisi 2025'te Türkiye Geliyor!

Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bir süre önce Çinli otomobil üreticilerinin ülkemizde satış ve üretime başlamasının (fabrika temeli atıldı) ardından şimdi ise bir oyun bilgisayarı üreticisi sahneye çıkıyor. Almanya’nın köklü teknoloji şirketlerinden Medion’un oyun bilgisayarı ve aksesuarları markası ERAZER, Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Alman Oyun Bilgisayarı Üreticisi ERAZER Türkiye’ye Geliyor

ERAZER, Türkiye pazarına giriş yapıyor. İlk etapta dizüstü bilgisayar modelleriyle kullanıcılarla buluşacak olan markanın satışları, 2025 yılının Ocak ayında başlayacak. Teknik servis hizmetlerini ise BDH üstlenecek. Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya ve İngiltere dahil geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren marka, Türkiye pazarını hem yeni bir merkez hem de bölge ülkelerine açılan stratejik bir kapı olarak değerlendiriyor.

Medion Kuzey ve Güney Avrupa Genel Müdürü Michiel Van Der Vliet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin genç nüfusu, teknoloji kullanım oranları ve artan oyun sevgisiyle öne çıktığını vurguladı. Medion Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Çerçioğlu ise ilk yıl içinde Türkiye’de gaming laptop pazarında ilk 5 marka arasında yer alma hedefinin altını çizerek, iddialı olduklarını dile getirdi.

ERAZER'ın Türkiye'de satışa sunulacak ilk ürünleri arasında Erazer Beast X40, Erazer Major X15, Erazer Deputy P60 ve Erazer Deputy P60i modelleri bulunuyor. Bu modeller, Intel Core i9 işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX GPU'lar gibi son teknoloji donanımlarla donatılmış ve oyunseverlere üstün performans vaat ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ERAZER, halihazırda yerli üretici Monster ve Lenovo ile ASUS gibi glpbal üreticilerin domine ettiğği Türkiye pazarında başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.