HGS Mobil Uygulaması Hacklendi: Bitcoin Talepleri ve Küfürler Havada Uçuştu

Geçtiğimiz gün yaşanan Anadolu Sigorta krizinin ardından aynı hacker / hacker grubu bu defa da HGS mobil uygulamasını hedef aldı. Uygulamanın bildirim sistemine sızmayı başaran siber saldırganlar, kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderdi ve Bitcoin göndermelerini talep etti. Aksi durumda ise ele geçirdikleri kişisel verileri paylaşmakla tehdit etti. İşte detaylar!

HGS Mobil Hacklendi! Küfürlü Mesajlar Gönderen Korsanlar Kullanıcılardan Bitcoin İstedi

10 Aralık 2024 akşam saatlerinde HGS'nin resmi mobil uygulaması hacklendi. Kullanıcılara gönderilen ilk bildirim, küfür içerikli ve oldukça rahatsız ediciydi. Bu bildirimlerin ardından kullanıcılardan belirli bir Bitcoin adresine 25 bin dolar göndermeleri istenerek, aksi takdirde tüm verilerin paylaşılacağı tehdidi geldi.

Bu olay, sadece HGS kullanıcıları arasında değil, genel kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. İlginç bir şekilde, bu olay, geçtiğimiz günlerde Anadolu Sigorta'nın Sigortam Cepte uygulamasının benzer bir saldırıya uğramasını akıllara getirdi. Orada da aynı mesaj atılmış ve yine para talebinde bulunulmuştu.

PTT Genel Müdürlüğü, olayın yurt dışından gerçekleşen bir saldırı olduğunu ve herhangi bir veri sızıntısının yaşanmadığını açıkladı. Görünüşe göre her iki senaryoda da korsanlar sadece bildirim servisine erişim sağlayabildi. Elbette ki bu kullanıcıları sakinleştirmeye yetmedi. Bu durum, hem kişisel verilerin güvenliği hem de siber güvenlik konusunda ciddi endişelere yol açtı.