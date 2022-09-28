Almanya Green Card Benzeri Bir Sisteme Geçiyor

Almanya her ne kadar Dünya'nın en büyük ekonomilerinden birine sahip olsa da iş gücü sıkıntısı nedeniyle bazı sıkıntılar yaşıyor. Uzun süredir buna çözüm arayan Alman hükûmeti, Türkçe'de "fırsat kartı" olarak tanımlayabileceğimiz "Chancenkarte" üzerinde çalışıyor.

ABD'nin Green Card sistemine benzetilen bu sistem, yabancı kalifiye çalışanların herhangi bir iş teklifi almadan Almanya'ya gelerek çalışabilmelerini sağlayacak. Bu süreçte belli başlı puanlama sistemlerine tabii tutulacak adayların dört şarttan üçünü yerine getirmesi gerekecek.

Almanya "Chancenkarte" Sahibi Olmak İçin Gereken Şartlar

Üniversite diploması veya mesleki beceriler

En az üç yıllık meslek deneyimi

Almanca bilgisi veya Almanya‘da önceden yaşamış olmak

35 yaşının altında olmak

Almanya Çalışma Bakanı bu kartın dağıtımının oldukça sınırlı olacağını, her yıl o anki iş piyasasının ihtiyacına göre dağıtımların gerçekleştirileceğini belirtti.

Sistem yakında kullanılmaya başlanacak olsa da bazı muhalifler daha iyi bir çözüm yolu olabileceğine ve puanlama sisteminin gereklilik şartlarına eleştirilerde bulunuyor.

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