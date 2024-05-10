iPhone 16 için Yeni Sunucular Kuruluyor! Peki Neden?

Apple'ın iPad Pro ile duyurduğu yeni M4 işlemcisi performans testlerinde adeta rakip tanımazken, gözler önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan WWDC 2024'e çevrildi. Apple'ın iOS 18 ile birlikte birçok yapay zeka özelliğini kullanıcılara sunacağını artık hepimiz biliyoruz.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iPhone 16 serisinde iyi bir yapay zeka deneyimi sunabilmek için yeni sunucular oluşturduğunu ve bu sunucularda Apple M serisi işlemcileri kullandığını belirtiyor. Böylece yapay zeka işlemleri iPhone'un kendi işlemcisinin yanı sıra bulut sunucuları tarafından da işlenecek.

Apple Sunucularında M2 Ultra İşlemcisini Kullanıyor

Apple kullanıcı verilerinin gizliliği için uzun süredir AI özelliklerini cihazların içerisinde çalıştırmaya odaklanıyordu. Hatta LLM'yi daha yetenekli ve verimli hale getirmek için Datakalab'ı da satın aldı. Ancak görünen o ki Apple'ın iOS 18 ile kullanıma sunacağı yapay zeka özelliklerinin zorluğu için hâlâ bulut sunuculara ihtiyacı var.

Mark Gurman, Apple'ın yapay zeka sunucularının M2 Ultra işlemciden güç aldığını belirtiyor olsa da, ilerleyen dönemde yeni M4 işlemcinin kullanılabileceği dile getiriliyor. Apple'ın doğrudan sunucular için işlemci geliştirdiği de uzun süredir gündemde olan bir konu.

TSMC'nin 3 nm fabrikasyon süreci ile üretilmesi planlanan Apple AI sunucu işlemcilerinin, 2025'in ikinci yarısında seri üretime gerimesi bekleniyor. Bu nedenle Apple'ın şu anda M2 Ultra gibi yüksek performanslı bir işlemcisini tercih etmesi gayet mantıklı bir seçim.