Microsoft, Oyun Stüdyosunu Kapattı: Oyuncular Adeta Çıldırdı!

Microsoft, 8 Mayıs tarihinde Redfall'dan sorumlu Arcane Austin ve Hi-Fi Rush'tan sorumlu Tango Gameworks'ün de aralarında bulunduğu birçok önemli oyun stüdyolarını kapatma kararı aldı.

Tango Gameworks'ün aldığı bu kapatılma kararı hayranları için şok etkisi yarattı. Yaklaşık bir yıl önce Hi-Fi Rush eleştirmenler tarafından olumlu karşılanmış ve 2023'ün en iyi değerlendirilen oyunlarından biri olarak öne çıkmıştı.

TangoGameworks Steam’de Sert Eleştiriler Aldı

Stüdyonun kapanmasının ardından, Hi-Fi Rush ve The Evil Within oyunları Steam'de olumlu eleştiriler alırken, Tango'nun bazı oyunları sert eleştirilere maruz kaldı.

8 Mayıs'tan itibaren, Hi-Fi Rush için birçok olumlu yorum eklendi ve Tango'nun Evil Within oyunu da stüdyonun kapanmasının ardından yüzlerce yorum almaya devam etti.

Hi-Fi Rush'ın sayfasında bir yorumcu "Tango, Arkane Austin ve bugün etkilenen herkes bunu hak etmedi" diye yazdı. Olumsuz yorumda bulunan bir başkası ise Micosoft’u sert dille eleştirerek "Açgözlü bir yönetici kendine yat daha almak istediği için insanlar işlerini ve hayallerini kaybediyor” dedi.

Ayrıca, TangoGameworks’ün proje yöneticisi X üzerinde sitem içeren bir paylaşımda bulundu:

Kapatılma kararından Tango Gameworks'ün oyunlara bugüne kadar yüzlerce olumlu yorum atıldı ve hala daha atılmaya devam ediyor.