Heyecan Verici Apple Watch X Konsepti

Akıllı saat dünyasının yapı taşı olan Apple Watch, 10. yaşına girmeye hazırlanırken bu yıl sonunda tanıtılacağı iddia edilen Apple Watch X hakkında birçok söylenti ortaya çıkıyor. Apple'ın şimdiye kadarki en gelişmiş saati olması beklenen Apple Watch X'in nasıl bir görünüme sahip olacağını bilmiyoruz.

FaceTime Kameralı Apple Watch X Konsepti

Bir grup tasarımcı FaceTime için kameraya ve Apple Watch Ultra'ya kıyasla daha ince bir gövdeye sahip Apple Watch X konsept tasarımı ile karşımıza çıktı. Konsept görsellerdeki saat ilk bakışta etkilemeyi başarıyor.

Tasarımcı Lukas Gehrer hazırladıkları bu konsept tasarım hakkında şu ifadeleri kullandı;

"3 aydan fazla bir süredir Apple Watch X'in ayrıntılı tasarım konsepti ve maketleri üzerinde çalışıyoruz. Bu süreçte yakında çıkacak olan saat hakkındaki haberleri ve patentleri topladık."

Tabii "Apple Watch X böyle olacak" deme şansımız yok, çünkü bu adından da anlaşılabileceği üzere bu bir konsept. Apple'ın bir tansiyon sensörü üzerinde çalıştığına dair söylentileri daha önce duyduk, fakat bu görseldeki gibi bir kameraya sahip olmasını beklemiyoruz.

Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılarda Watch X ile hayatımıza girecek olan yeni tasarımın ürünü daha ince hale getireceği ve mevcut saat kayışlarıyla uyumluluğu bozabilecek yeni bir manyetik bant sistemi sunacağı belirtildi.

Apple Watch X'in bu yıl sonuna kadar tanıtılmasını bekliyoruz, fakat bazı kaynaklar yeni tasarımın karmaşıklığı nedeniyle 2025'in sonlarına ertelenebileceğini iddia ediyor.