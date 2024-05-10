God of War Ragnarök Hakkında Heyecanlandıran İddia: Yakında PC'ye Geliyor!

God of War Ragnarök, Kasım 2022 yılında PS4 ve PS5 için piyasaya çıkmıştı. Kratos ve Atreus’un maceralarını devam ettiren yapım, eleştirmenler ve oyuncular tarafından çok büyük ilgi toplamış ve o yılın en iyi oyunlarından biri olarak seçilmişti.

Şimdi ise oyun dünyası hakkında en doğru tahminleriyle bilinen billbil-kun, çok yakında God of War Ragnarök’ün PC kullanıcıları için piyasaya çıkabileceğini iddia etti.

God of War Ragnarök PC için Ne Zaman Çıkacak?

billbil-kun’un iddiasına göre Sony, Mayıs ayı içinde God of War Ragnarök’ün PC sürümünü resmen duyuracak. Ancak duyurunun bu ay olacağı söylense de PlayStation tarafından çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Şirketin mayıs içinde bir PlayStation Showcase düzenleyeceği iddiaları da öne sürülmüştü ancak etkinlikte sadece Silent Hill 2 de dahil olmak üzere diğer yeni oyunlara özel olacağı söyleniyordu.

İddialar bir yana PlayStation çıkışının üzerinden neredeyse 2 yıl geçmiş bir oyunun yakında tanıtılma ihtimali de oldukça yüksek görünüyor.