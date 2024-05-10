OpenAI Sınırları Zorluyor: ChatGPT Yetişkinlere Göre İçerik mi Oluşturacak?

Çarşamba günü yapay zeka öncüsü OpenAI tarafından bir belge yayınlandı. Belgede yer alan bir yönergeye göre, OpenAI tarafından çalıştırılan yapay zeka destekli sohbet robotlarına yetişkinlere özel komutlara ve içeriklere izin verilebileceği ortaya çıktı.

OpenAI’ın Yetişkinlere Yönelik İçerikleri Neler Olacak?

Yapay zekaya yetişkinlere yönelik içerikler izin verme kararı alan şirketin misyon beyanında ise, kendisini güvenli ve faydalı bir yapay zeka hizmeti sağlamaya adadığını ve deepfake'lere yönelik katı bir yasağın değiştirilmeyeceği belirtiliyor.

Çarşamba günü yayınlanan ve yapay zekanın geliştirilmesine yönelik yönergeleri ortaya koyan belge için şirket, kullanıcıların gelecekte bir miktar yetişkinlere yönelik içeriği oluşturmasına izin verilmesine izin verebileceğini söyledi. Belgeye göre içerikler "erotizm, aşırı kan, hakaret ve küfür" içerebilir.

Şirketin yapay zeka tarafından üretilen pornografi yaratma niyetinde olmadığını belirten bir OpenAI sözcüsü şunları söyledi:

“Ürünlerimizde, kabul edilemez olan deepfake'leri önlemek için güçlü koruma önlemlerimiz var ve çocukları korumaya öncelik veriyoruz. Ayrıca yaşa uygun bağlamlarda cinsellik hakkındaki konuşmaları dikkatle keşfetmenin önemine de inanıyoruz."

Birçok eleştirmen, ChatGPT yaratıcısının erotizm, hakaret ve diğer yetişkinlere yönelik içeriklere izin verme önerisinin misyon beyanına karşı geldiğini ve çeşitli olumsuz sonuçlar çıkabileceğini belirtti.