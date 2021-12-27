ALS Hastası Beyin İmplantı Sayesinde Düşünerek Tweet Attı

ALS hastasının beyin implantlı tweeti merak uyandırıyor. Avustralyalı beyin bilgisayar arayüzü (BCI) şirketi Synchron, amyotrofik lateral sklerozlu (ALS) 62 yaşındaki adamın beynine yerleştirilmiş bir cihaz kullanarak düşüncelerini doğrudan tweetlere dönüştürmesine izin verdi.

Şirket, ilk kez birinin doğrudan BCI aracılığıyla sosyal medyaya mesaj yazabildiğini iddia ediyor. Felçli insanların dünyayla iletişim halinde kalması için kapıyı açabilecek teknolojinin sembolik olarak önemli bir anı olabilir.

Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabından yapılan paylaşımda, bozukluğun neden olduğu felçten muzdarip Philip O'Keefe şöyle bir tweet attı: "Selam Dünya! Kısa tweet. Anıtsal ilerleme."

Bir takip mesajında, “Umudum, insanların düşünceleri aracılığıyla tweet atmasının yolunu açıyorum.” diye ekledi.

hello, world! Short tweet. Monumental progress. — Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021

ALS hastasının beyin implantlı tweeti merak uyandırıyor

Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen ALS, 62 yaşındaki O'Keefe'nin motor fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybetmesine ve çalışamaz hale gelmesine neden oldu. Nisan 2020'de, juguler yoluyla beyne implante edilen küçük bir stent monteli elektrot dizisi olan Stentrode BCI ile yaşamaya başladı.

Temmuz ayında nöroteknoloji girişimine, cihazı gönüllüler üzerinde test etmeye başlamak için FDA tarafından düzenleyici onay verildi.

Oxley yaptığı açıklamada bu eğlenceli tweetlerin, aslında implante edilebilir beyin bilgisayar arayüzleri alanı için önemli bir an olduğunun altını çizdi.

O'Keefe yaptığı açıklamada, "Bu teknolojiyi ilk duyduğumda, bana ne kadar bağımsızlık kazandırabileceğini biliyordum" dedi ve şöyle devam etti:

"Sistem şaşırtıcı, bisiklete binmeyi öğrenmek gibi. Yani pratik yapmak gerekiyor, ancak bir kez yuvarlandığınızda doğal hale geliyor. Şimdi, sadece bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünüyorum ve e-posta gönderebilir, internet bankacılığı işlerimi halledebilir, alışveriş yapabilir ve Twitter üzerinden dünyaya mesaj gönderebilirim."

ABD'den Çin'e beyin zihin kontrol silahları suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamada çok sayıda Çinli şirkete yatırım ve ihracat kısıtlaması getirildiği duyuruldu. Bunlardan birisi, zihin kontrol silahları geliştirmekle suçlanıyor.

Yönetime göre bu kuruluşlardan biri ya da birkaçı, beyin kontrol silahları üzerine çalışıyor. Bakanlık konu hakkında yaptığı açıklamada bu faaliyetin ABD'nin ulusal güvenliğine aykırı olduğunu belirtirken tehditlerin gen düzenleme, beyin makine arayüzleri ve insan performansını artırma gibi konulardan oluştuğunu söyledi. Birkaç yıl önce ABD'nin Ulusal İstihbarat Başkanı John Ratcliffe, Çin'in genetiği ile oynanmış süper askerler geliştirdiğini öne sürmüştü.