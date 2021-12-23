Taşınabilir MR Cihazı Geliştirildi

Manyetik Rezonans Görüntüleme ya da kısa adı ile MR, vücuttaki yumuşak dokuları taramak için tercih edilen bir tekniktir ve özellikle beyindeki sorunları teşhis edebilmek için etkin olarak kullanılır. Hong Kong Üniversitesi bünyesinde görev alan bilim insanları, taşınabilir MR cihazı geliştirdiklerini duyurdu.

Taşınabilir MR Cihazı Uygun Fiyatı ile Öne Çıkıyor

MRI gerçekten de güçlü bir tanı aracıdır ve bilgisayarlı tomografi ve röntgen gibi diğer görüntüleme tekniklerinden çok daha az oranda risk barındırır. Tabii ki bu faydalar kolay bir şekilde edinilemiyor: MRI satın alırken milyonlara, sonrasında da çalıştırma ve bakım gibi masrafları ile on binlere mal oluyor.

Bu bakımdan diğer görüntüleme tekniklerine nazaran çok daha fazla güç harcarlar ve aktif radyofrekans kalkanı gerektirirler. Bu da onları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde lüks bir seçenek haline getirir. Öte taraftan daha küçük ve daha ucuz bir makine, bu denklemi değiştirebilir.

Hong Kong Üniversitesi bünyesinde geliştirilen bu yeni cihaz 3 Tesla manyetik alan kullanırken çok daha az güç harcıyor. Çok daha küçük manyetik alan sayesinde geleneksel cihazların manyetik koruyucu kafesine olan ihtiyaç da ortadan kalkmış oluyor.

Harici elektromanyetik sinyallerin mıknatıslarla karışmasını önlemek için genellikle radyo frekans kalkanına ihtiyaç duyulur. Araştırma ekibi ise bu alanda derin öğrenme algoritmalarından faydalanarak yeni makinedeki parazitlerin önüne geçmeyi başardı.

Bu iki koruyucuya olan ihtiyacı kaldırmak, onu taşınabilir ve kompakt hale getirdi. Bu; maliyet ve güç tarafındaki gereksinimleri de azaltıyor: Ekip, makinenin standart bir AC priz ile çalışabildiğini ve maliyetinin 20.000 USD'nin altında olduğunu vurguladı.

Dahası, makaine beyin bozukluklarını tespit etme konusunda hala etkili: Hastalarla yapılan denemelerde elde edilen görüntüler diğer 3 Tesla MR cihazları kadar keskin olmasa da, ayırt edilebilecek seviyede iyiydi. Bu atılım özellikle gelişmekte olan ülkeler için iyi bir adım olarak tanımlanabilir.