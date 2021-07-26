Amazon Alexa Yeni Bir İsme Kavuştu!

Küresel ölçekteki en popüler sanal ev asistanlarından birisi olan Alexa, yeni bir isim ve ses seçeneği ile güncellendi. Bu sayede Alexa'ya komut verebilmek için yeni isimle hitap edebilecek ve sorduğunuz sorulara yenilenmiş sesle yanıt alabileceksiniz.

Alexa Yeni İsim ve Ses Seçeneğine Kavuştu

Mevcut durumda 'Alexa', 'Amazon', 'Echo' ve 'Computer' gibi isimlerle uyandırabildiğiniz Alexa, şu andan itibaren 'Ziggy' ismine de tepki verecek. Buna ek olarak yeni ses seçeneği de karakteristik olarak erkeksi bir sese sahip. Tabii ki uyandırma kelimesi ve ses seçenekleri ayrı ayarlar olduğu için, dilediğiniz isimle dilediğiniz sesi kombin edebilirsiniz.

Tüm bu yenilikleri uygulayabilmek için Alexa'nın mobil uygulamasından bazı ayarları değiştirmeniz gerekiyor. Eğer yeni seçenekler mobil uygulama üzerinde görünür değilse, uygulamanın en son sürüme güncellenmiş olduğundan emin olun. Yalnızca birkaç dakika süren değişikliklerin ardından akıllı ev asistanınıza yeni ismi ile hitap etmeye başlayabilirsiniz.

Amazon Bitcoin ile Ödeme Alabilir!

Alexa markasının da sahibi olan Amazon, yakın bir dönemde çevrim içi alışverişlerde Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor olabilir. Amazon'un bulut bölümü olan Amazon Web Services (AWS) halihazırda blockchain hizmetine sahip. CEO Andy Jassy, ​​2017'de AWS bölümünün başındayken şirketin bu alanı takip ettiğini ancak Amazon'un "blok zinciri için dağıtılmış bir defter kullanmanın pratik olarak mümkün örneklerini görmediğini" söyledi.

Bu yeni başvuru ise Amazon'un blockhain'e olan bakısını değiştirmiş gibi görünüyor. Dijital para birimi ve blockchain için iş ilanı veren tek şirket Amazon değil. Mayıs ayında Apple da aternatif ödemeler için bir iş geliştirme yöneticisi listesi yayınlamış ve rolün temel nitelikleri arasında dijital cüzdanlar, BNPL, Hızlı Ödemeler, kripto para birimi olduğunu ifade etmişti.

Ayrıca Apple'ın yakın bir tarihte milyarlarca dolarlık BTC alımında bulunduğu söylentileri Twitter'ı karıştırmıştı. ChainLeak CEO'su Joshuwa Roomsburg de söylentilere göre satın alma işlemi için 2,5 milyar doların gözden çıkarıldığını ifade etti. Roomsburg eğer söylentiler doğru ise iPhone alacağını ancak onu kullanmayacağını, sadece bir anı olarak kalması için saklayacağını söyledi.