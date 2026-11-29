Lenovo, IdeaPad Vibe 14AHP12 modelini küresel pazarda tanıttı. 14 inç ekranla gelen dizüstü bilgisayar, 120Hz IPS ve 60Hz OLED panel seçeneklerinin yanı sıra üç farklı AMD işlemcisiyle tercih edilebilecek. İki RAM yuvasına sahip dizüstü bilgisayar, yedi farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor.

Lenovo IdeaPad Vibe 14AHP12'nin Özellikleri Neler?

Özellik IdeaPad Vibe 14AHP12 Ekran boyutu 14 inç Ekran Yenileme hızı 120Hz IPS / 60Hz OLED Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1200 piksel İşlemci seçenekleri Ryzen 3 205, Ryzen 5 216, Ryzen 7 217 Grafik birimi Radeon 740M RAM 32 GB'a kadar destekliyor. Depolama 1 TB'a kadar SSD Batarya seçenekleri 50 Wh / 65 Wh

IdeaPad Vibe 14AHP12 Hangi İşlemcilerle Geliyor?

IdeaPad Vibe 14AHP12, Ryzen 3 205, Ryzen 5 216 ve Ryzen 7 217 olmak üzere üç farklı işlemci seçeneği sunuyor. Üç işlemcinin tamamında Radeon 740M dahili ekran kartı bulunuyor. Harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan görüntü ve grafik işlemlerini gerçekleştiren bu GPU, işlemciyle birlikte çalışıyor.

AMD tarafından geliştirilen Ryzen 3 205'te dört çekirdek mevcut. Bu işlemci 4.6 GHz hıza ulaşabiliyor. Altı çekirdeğe sahip olan Ryzen 5 216 ise 4.7 GHz hıza çıkabiliyor. 4.8 GHz hıza ulaşabilen Ryzen 7 217'de altı çekirdek yer alıyor.

RAM ve SSD Kapasitesi Ne Kadar Artırılabiliyor?

IdeaPad Vibe 14AHP12'de iki adet SODIMM bellek yuvası bulunuyor. Dizüstü bilgisayarlarda kullanılan bu yuvalara takılan RAM modülleri gerektiğinde değiştirilebiliyor. Model, DDR5-5600 standardında en fazla 32 GB RAM destekliyor. Depolama alanında ise iki adet M.2 2242 SSD yuvası bulunuyor. İkinci yuva sayesinde mevcut SSD'yi değiştirmeden bilgisayarın ek depolama alanına sahip olması sağlanıyor.

IdeaPad Vibe 14AHP12'nin Ekran Özellikleri Neler?

Vibe 14AHP12, iki ekran seçeneği sunuyor. IPS panel 120Hz yenileme hızına sahipken OLED panel 60Hz yenileme hızıyla geliyor. 120Hz ekran, saniyede 120 kez görüntü yenileyerek kaydırma ve hareketli görüntülerde daha akıcı bir deneyim sunuyor. OLED panelde ise her piksel kendi ışığını ürettiği için siyah renkler daha derin görünüyor.

Lenovo IdeaPad Vibe 14AHP12 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo IdeaPad Vibe 14AHP12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo markasının dizüstü bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo IdeaPad Vibe 14AHP12'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

IdeaPad Vibe 14AHP12'nin üç farklı işlemci seçeneğine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Böylece kullanıcılar ihtiyacına en uygun işlemcili sürümü seçebilecek. Ekran tarafında ise OLED'li sürüm dikkatimi çekti. Bu ekranda film ve dizi izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.