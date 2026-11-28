Angry Miao, Cybertruck esintili klavyesinin içine mikrofon, stereo hoparlör ve sesle çalışan yapay zeka entegre ederek yeni bir model tasarladı. Cyberboard AI olarak adlandırılan bu klavye, bilgisayarı sesli komutlarla yönetmeye imkân tanıyor. Tuşlarla yazı yazmanın yanı sıra sesli komutlar vermenize imkân tanıyor.

Cyberboard AI'ın Özellikleri Neler?

Cyberboard AI, Cyberboard serisinin alışılmış tasarımına bağlı kalmaya devam ediyor. Klavyenin üzerinde çift mikrofon ve stereo hoparlör mevcut. Sadece sesli yazdırma gibi işlev sunmuyor. Yapay zekâ asistanına seslenerek hem klavyenin ışıklarını hem diğer desteklenen ayarları değiştirebiliyorsunuz.

Örnek vermek gerekirse, "klavyenin ışıklarını kapat" gibi bir komut verebiliyorsunuz. Yapay zekâ asistanı da bunu hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Tuş seslerini bastıran özel bir gürültü engelleme sistemi de eklenmiş ki bu da mekanik klavye kullanmanıza rağmen mikrofona sadece sizin sesinizin gitmesini sağlıyor.

Arka kısımdaki 200 ayrı LED'den oluşan bir bölüm mevcut. 81 tuşun tamamı kendi aydınlatmasına sahip. Tam büyüklükteki modellere göre masada kapladığı yer de epey az. Angry Miao sadece ANSI tuş düzeni sunuyor. Avrupa'da yaygın olarak kullanılan ISO düzeni için bir seçenek yok.

Tuş mekanizmalarını değiştirmek isteyenler lehim yapmak zorunda değil. Klavyeye farklı mekanik anahtarlar takılabiliyor. Tuşları kendi tercihinize göre düzenleyebiliyor ve yaptığınız ayarları da kaydedebiliyorsunuz.

Cyberboard AI Kablosuz Kullanılabiliyor mu?

Cyberboard AI, 10.000 mAh bataryası sayesinde kablosuz kullanılabiliyor. Klavyede ayrıca 5W gücünde Qi kablosuz şarj desteği var. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth, 2,4 GHz kablosuz bağlantı ve USB-C üzerinden kablolu kullanım imkânı mevcut. Bluetooth üzerinden üç farklı cihaza bağlanılabiliyor. Bu cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Cyberboard AI'ın Fiyatı Ne Kadar?

Cyberboard AI'ın beyaz renkli modeli için yaklaşık 850 dolar, Vision sürümü içinse 900 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla sırasıyla yaklaşık 43 bin 132 TL ve 45 bin 669 TL'ye denk geliyor. Yeni modelin fiyatı, ilk Cyberboard'a göre oldukça yüksek. Bu büyük farkın arkasında ise elbette yapay zekâ özellikleri, mikrofon ve hoparlör gibi detaylar var.

Cyberboard AI Türkiye'de Satılacak mı?

Cyberboard AI'ın Türkiye'de resmî distribütör ya da çevrim içi mağazalar aracılığıyla doğrudan satışa sunulması beklenmiyor. Üretici firma Angry Miao, bu modeli şimdilik sadece Kickstarter üzerinden kitlesel fonlama kampanyası üzerinden satışa çıkarmış durumda.

Klavyenin sadece İngilizce (ANSI) tuş dizilimiyle üretilip Avrupa genelinde yaygın olan ISO standardına bile yer verilmemesi, küresel pazara yönelik bir plan olmadığının da bir göstergesi. O yüzden Türkiye'de bu klavyeye doğrudan ulaşmak mümkün olmayacaktır.

Editörün Yorumu

Cyberboard AI'ın özellikle özel tasarıma sahip klavyelere ilgi duyan ve sesli komutlara ihtiyacı olan kişiler tarafından tercih edileceği kanaatindeyim. Konuşarak yazmaya alışan veya bilgisayarındaki ayarları sık sık değiştiren kullanıcılar için mikrofon ve yapay zekâ desteği çok kullanışlı olacaktır. Tabii, dezavantajları da var. Satın alma kararının üzerinde en çok tuş düzeninin etkili olacağını düşünüyorum.