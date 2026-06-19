Android 17 Alacak Telefonlar Belli Oldu! Model Adınızı Yazarak Hemen Kontrol Edin
Android 17 güncellemesi alacak Google, Samsung, vivo, Xiaomi, Redmi, POCO, Realme, OPPO, OnePlus, Motorola ve vivo modelleri hangileri? İşte liste!
⚡ Önemli Bilgiler
- Android 17, Google Pixel modelleriyle yayınlandı ve Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo, Realme, OnePlus, Honor gibi birçok markanın uyumlu cihazlarına da önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. Güncelleme alacak modeller arasında amiral gemilerinin yanı sıra çok sayıda orta segment telefon ve tablet yer alıyor.
- Android 17 tüm cihazlara aynı anda ulaşmayacak. Üreticiler güncellemeyi kendi arayüzleriyle (One UI, HyperOS, ColorOS, Funtouch OS vb.) birlikte dağıtacak ve dağıtımın yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.
Google, Android işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce Android 17 güncellemesini kendi akıllı telefon modelleri için yayınladı. Bu doğrultuda Pixel telefonlar yeni işletim sistemine erişmiş olsa da yazılım yalnızca bu modellere özel kalmayacak. Xiaomi, Samsung, OPPO, vivo ve Realme gibi markalar da Android 17'yi kullanıcılarıyla buluşturacak.
Ancak şu an için Android kullanıcıları cihazlarının güncellemeyi alıp almayacağı konusunda net bir bilgiye sahip değil. Zira şirket kullanıcılara doğrudan bir bildirim göndererek bunu haber vermiyor. Bu nedenle birçok kişi meraklı bir bekleyiş içerisinde. Peki Android 17 güncellemesi alacak modeller hangileri?
Android 17 Güncellemesi Alacak Modeller Hangileri?
Android 17 Güncellemesi Alacak Google Modelleri Hangileri?
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro Fold
- Google Pixel 10a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel Tablet
- Google Pixel Fold
Android 17 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri Hangileri?
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A37
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (4G)
- Samsung Galaxy A17 (5G)
- Samsung Galaxy A16 (4G)
- Samsung Galaxy A16 (5G)
- Samsung Galaxy A15 (4G)
- Samsung Galaxy A15 (5G)
- Samsung Galaxy A07 (4G)
- Samsung Galaxy A07 (5G)
- Samsung Galaxy A06 (5G)
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55
- Samsung Galaxy M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M17e
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
- Samsung Galaxy F70e
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Samsung Galaxy Tab A11
- Samsung Galaxy Tab A11+
- Samsung Galaxy Tab Active 5
- Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
Android 17 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri Hangileri?
- Xiaomi Leica Leitzphone
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Redmi Note 15 (4G)
- Redmi Note 15 (5G)
- Redmi Note 15 Pro (4G)
- Redmi Note 15 Pro (5G)
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Special
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14S
- Redmi 15 (4G)
- Redmi 15 (5G)
- Redmi 15C (4G)
- Redmi 15C (5G)
- Redmi 15A
- Redmi A7
- Redmi A7 Pro (4G)
- Redmi A7 Pro (5G)
- Redmi A5
- Redmi Turbo 5
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 9.7
- Redmi Pad 2 Pro
- POCO F8 Pro
- POCO F8 Ultra
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO X8 Pro
- POCO X8 Pro Max
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M8
- POCO M8 Pro
- POCO M8s
- POCO M7 4G
- POCO M7 Plus
- POCO C85 (4G)
- POCO C85 (5G)
- POCO C85x
- POCO C81
- POCO C81 Pro
- POCO C81x
- POCO C71
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
- POCO Pad C1
Android 17 Güncellemesi Alacak Nothing Modelleri Hangileri?
- Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (4a) Pro
- Nothing Phone (3)
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (3a) Lite
- Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2a)
- Nothing Phone (2a) Plus
- Nothing CMF Phone 2 Pro
Android 17 Güncellemesi Alacak Realme Modelleri Hangileri?
- Realme GT 8 Pro
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7 Pro Racing
- Realme GT 7T
- Realme GT 6
- Realme GT 6T
- Realme GT 5 Pro
- Realme 16
- Realme 16 Pro
- Realme 16 Pro+
- Realme 16T
- Realme 15
- Realme 15 Pro
- Realme 15 Lite
- Realme 15T
- Realme 15x
- Realme 14
- Realme 14 Pro
- Realme 14 Pro+
- Realme 14T
- Realme P4
- Realme P4 Pro
- Realme P4 Lite (4G)
- Realme P4 Lite (5G)
- Realme P4 Power 5G
- Realme P4R
- Realme P4x
- Realme P3
- Realme P3 Pro
- Realme P3 Ultra
- Realme P3x
- Realme C85 (4G)
- Realme C85 (5G)
- Realme C85 Pro
- Realme C83
- Realme C75
- Realme C75x
- Realme C73
- Realme C71
- Realme Narzo Power 5G
- Realme Narzo 100 Lite
- Realme Narzo 90
- Realme Narzo 90X
- Realme Narzo 80 Lite (4G)
- Realme Narzo 80 Lite (5G)
- Realme Narzo 80 Pro
- Realme Narzo 80x
- Realme Note 80
- Realme Note 70
- Realme Note 70T
- Realme Pad 3
Android 17 Güncellemesi Alacak OPPO Modelleri Hangileri?
- Oppo Find N6
- Oppo Find N5
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Find X9
- Oppo Find X9 Pro
- Oppo Find X9 Ultra
- Oppo Find X9s
- Oppo Find X8
- Oppo Find X8 Pro
- Oppo Find X8 Ultra
- Oppo Find X7
- Oppo Find X7 Ultra
- Oppo Find X6
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Reno 15
- Oppo Reno 15 Pro
- Oppo Reno 15 Pro Mini
- Oppo Reno 15 Pro Max
- Oppo Reno 15 F
- Oppo Reno 15 FS
- Oppo Reno 14
- Oppo Reno 14 Pro
- Oppo Reno 14 F
- Oppo Reno 13
- Oppo Reno 13 Pro
- Oppo Reno 13 F (4G)
- Oppo Reno 13 F (5G)
- Oppo Reno 12
- Oppo Reno 12 Pro
- Oppo Reno 11
- Oppo Reno 11 Pro
- Oppo F33
- Oppo F33 Pro
- Oppo F31
- Oppo F31 Pro
- Oppo F31 Pro+
- Oppo F29
- Oppo F29 Pro
- Oppo K13
- Oppo K13 Turbo
- Oppo K13 Turbo Pro
- Oppo K13x
- Oppo Pad 5
- Oppo Pad 3
- Oppo Pad SE
Android 17 Güncellemesi Alacak vivo Modelleri Hangileri?
- vivo X300
- vivo X300 Pro
- vivo X300 Ultra
- vivo X300 FE
- vivo X200
- vivo X200 Pro
- vivo X200 FE
- vivo X200T
- vivo X100
- vivo X100 Pro
- vivo V70
- vivo V70 FE
- vivo V70 Elite
- vivo V60
- vivo V60e
- vivo V60 Lite (4G)
- vivo V60 Lite (5G)
- vivo V50
- vivo V50e
- vivo V50 Lite (4G)
- vivo V50 Lite (5G)
- vivo V40
- vivo V40 Pro
- vivo T4
- vivo T4 Pro
- vivo T4 Ultra
- vivo T4 Lite
- vivo T4x
- vivo T4R
- vivo Y400 (4G)
- vivo Y400 (5G)
- vivo Y400 Pro
- vivo Y400 Pro+
- vivo Y300 GT
- vivo Y300t
- vivo Y300i
- vivo Y51 Pro
- vivo Y31d 4G
- vivo Y21 (2026)
- vivo Y11 (2026)
- vivo Y05 4G
Android 17 Güncellemesi Alacak iQOO Modelleri Hangileri?
- iQOO 15
- iQOO 15 Ultra
- iQOO 15R
- iQOO 13
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
- iQOO Z11x
- iQOO Z10
- iQOO Z10x
- iQOO Z10R
- iQOO Z10 Lite
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9 Pro
Android 17 Güncellemesi Alacak Motorola Modelleri Hangileri?
- Motorola Razr 70 (Razr 2026)
- Motorola Razr 70+ (Razr+ 2026)
- Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026)
- Motorola Razr 60 (Razr 2025)
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra 2025)
- Motorola Razr 50 (Razr 2024)
- Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024)
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Neo
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 50
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge (2026)
- Motorola Edge (2025)
- Motorola Moto G Max
- Motorola Moto G Stylus 5G (2026)
- Motorola Moto G Stylus 5G (2025)
- Motorola Moto G Power 5G (2026)
- Motorola Moto G Power 5G (2025)
- Motorola Moto G Play (2026)
- Motorola Moto G (2026)
- Motorola Moto G (2025)
- Motorola Moto G87
- Motorola Moto G86
- Motorola Moto G77
- Motorola Moto G75
- Motorola Moto G67
- Motorola Moto G57
- Motorola Moto G57 Power
- Motorola Moto G47
- Motorola Moto G37
- Motorola Moto G37 Power
- Motorola Moto Pad (2026)
- Motorola Moto Pad 60 Neo
- Motorola ThinkPhone 25
- Motorola Signature
Android 17 Güncellemesi Alacak OnePlus Modelleri Hangileri?
- OnePlus Open
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus 13T
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
- OnePlus Nord 6
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord CE 6
- OnePlus Nord CE 6 Lite
- OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Pad 4
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad Lite
- OnePlus Pad Go 2
Android 17 Güncellemesi Alacak Honor Modelleri Hangileri?
- Honor Magic 8
- Honor Magic 8 Lite
- Honor Magic 8 Pro
- Honor Magic 7
- Honor Magic 7 Lite
- Honor Magic 7 Pro
- Honor Magic 6 Pro
- Honor Magic 6 Ultimate
- Honor Magic V6
- Honor Magic V5
- Honor Magic V3
- Honor Magic Vs3
- Honor 600
- Honor 600 Lite
- Honor 600 Pro
- Honor 400
- Honor 400 Lite
- Honor 400 Pro
- Honor 400 Smart
- Honor 300
- Honor 300 Pro
- Honor 300 Ultra
- Honor 200
- Honor 200 Pro
Android 17 Yenilikleri Neler?
Android 17 hem yapay zekâ hem de arayüz tarafında birçok önemli yenilik getiriyor. Google, yeni işletim sisteminde Gemini entegrasyonunu daha da derinleştiriyor. İşletim sisteminin merkezine yerleşen Gemini sayesinde metin özetleme, görsel analiz ve benzeri işlemler çok daha kolay gerçekleştirilebiliyor.
Kullanıcı alışkanlıklarını öğrenen yapay zekâ destekli akıllı pil tasarrufu, kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği ve gelişmiş gizlilik kontrol paneli de yenilikler arasında yer alıyor. Bu yeni gizlilik kontrol paneli, uygulamaların konum, mikrofon ve kamera gibi verilere ne zaman eriştiğini ayrıntılı şekilde gösteriyor. Ayrıca Android 17 ile telefon, tablet ve diğer akıllı cihazlar arasındaki bağlantının daha kesintisiz hâle geldiğini de söyleyelim.
Tabii bu yeniliklerin Android 17 ile birlikte sunulacak olması tüm özelliklerin her marka tarafından sunulacağı anlamına gelmiyor. Bu özelliklerin büyük çoğunun yalnızca Google'ın Pixel telefonlarına özel kalması bekleniyor. Samsung, Xiaomi, vivo, OPPO ve Realme gibi üreticiler ise genellikle Android'in yeniliklerini kendi yazılımlarındaki ek özellikler ile birleştirerek kullanıcılarına sunmayı tercih ediyor.
Android 17 Ne Zaman Yayınlanacak?
Android 17, ilk olarak Google Pixel telefonlar için yayınlandı. Peki diğer üreitciler ne yapacak? Önümüzdeki aylarda Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo, Realme, OnePlus, Honor ve diğer üreticilerin yeni yazılım için harekete geçmesi bekleniyor.
Ancak Android güncellemelerinin dağıtım süreci her markada aynı şekilde ilerlemiyor. Samsung yeni Android sürümlerini genellikle One UI güncellemesiyle birlikte sunarken; Xiaomi HyperOS, OPPO ColorOS, vivo Funtouch OS ve realme ise Realme UI arayüzüyle birlikte dağıtıma çıkarıyor. Bu nedenle Android 17'nin tüm mobil cihazlara aynı anda ulaşması mümkün değil. Üreticilerin güncelleme dağıtımına yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.
Yolun Sonu Geldi: Bu Samsung Modelleri Android 17 Almayacak!
Samsung'un önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunacağı Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini almayacak modeller hangileri? İşte ayrıntılar!
Editörün Yorumu
Android 17 ile birlikte Android üreticilerinin kullanıcılarına birçok yeni özellik sunacağını düşünüyorum. Bir Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini merakla bekliyorum. Umarım üreticiler kullanıcıları fazla bekletmeden yeni sürümü yayınlar.