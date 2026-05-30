Yolun Sonu Geldi: Bu Samsung Modelleri Android 17 Almayacak!
Samsung'un önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunacağı Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini almayacak modeller hangileri? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung'un önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini almayacak modeller paylaşıldı.
- Liste resmi olmasa da şirketin geçmiş güncelleme politikasının burada kritik bilgiler verdiğini söyleyebiliriz.
- Listeye baktığımızda Galaxy S22 serisi başta olmak üzere çok sayıda telefon ve tablet bulunduğunu görüyoruz.
Google'ın merakla beklenen Android 17 güncellemesi için geri sayım resmen başladı. Markanın güncellemenin kararlı sürümünü haziran ayının sonlarına doğru kullanıma sunması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticileri için de süreç başlayacak. Peki Android 17 güncellemesi almayacak Samsung modelleri hangileri?
Android 17 Güncellemesi Almayacak Samsung Modelleri
Android 17 güncellemesini alacak Samsung modelleri kadar almayacak modeller de fazlasıyla merak ediliyor. Güney Koreli markanın güncelleme politikası buradaki sınırı net bir şekilde belirliyor diyebiliriz. Bunu biraz daha açarsak 2022 veya daha önce piyasaya çıkan çok sayıda model yeni sürümü alamayacak. Bununla birlikte 2023'te çıkan bazı modeller de yeni sürümü deneyimleyemeyecek. Listeye baktığımızda Galaxy S22 serisi başta olmak üzere çok sayıda telefon ve tablet bulunduğunu görüyoruz.
İşte Android 17 güncellemesi alamayacak Samsung modelleri;
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A24
- Galaxy A23 5G
- Galaxy A23 (LTE)
- Galaxy A13
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s
- Galaxy A32
- Galaxy A72
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M54
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M13
- Galaxy M13 5G
- Galaxy F34
- Galaxy F54
- Galaxy F14
- Galaxy F13
- Galaxy F23
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S7 serisi
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A9
- Galaxy A7 Lite
Samsung İçin Android 17 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?
Samsung bu ayın başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte Android 17 tabanlı One UI 9'un beta testlerine başladı. Şu an için markadan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de yeni sürümün 22 Temmuz'da duyurulacağı iddia ediliyor. Hatta aynı tarihte tanıtılacak Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Flip 8'in güncellemeyi çalıştıracak ilk modeller olacağı söyleniyor.
Editörün Yorumu
Android 17 alamayacak Samsung modelleri listesi bir hayli geniş. Kısacası bu modeller için yolun sonunun yavaş yavaş geldiğini söyleyebilirim. Bu kapsamda yapılabilecek en mantıklı şeyin yeni sürümü çalıştıran bir cihaz satın almak olacağını düşünüyorum.