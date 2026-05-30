Yolun Sonu Geldi: Bu Samsung Modelleri Android 17 Almayacak!

Google'ın merakla beklenen Android 17 güncellemesi için geri sayım resmen başladı. Markanın güncellemenin kararlı sürümünü haziran ayının sonlarına doğru kullanıma sunması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticileri için de süreç başlayacak. Peki Android 17 güncellemesi almayacak Samsung modelleri hangileri?

Android 17 Güncellemesi Almayacak Samsung Modelleri

Android 17 güncellemesini alacak Samsung modelleri kadar almayacak modeller de fazlasıyla merak ediliyor. Güney Koreli markanın güncelleme politikası buradaki sınırı net bir şekilde belirliyor diyebiliriz. Bunu biraz daha açarsak 2022 veya daha önce piyasaya çıkan çok sayıda model yeni sürümü alamayacak. Bununla birlikte 2023'te çıkan bazı modeller de yeni sürümü deneyimleyemeyecek. Listeye baktığımızda Galaxy S22 serisi başta olmak üzere çok sayıda telefon ve tablet bulunduğunu görüyoruz.

İşte Android 17 güncellemesi alamayacak Samsung modelleri;

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A24

Galaxy A23 5G

Galaxy A23 (LTE)

Galaxy A13

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A32

Galaxy A72

Galaxy M33 5G

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M54

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy M13

Galaxy M13 5G

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy F14

Galaxy F13

Galaxy F23

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7 serisi

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A9

Galaxy A7 Lite

Samsung İçin Android 17 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Samsung bu ayın başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte Android 17 tabanlı One UI 9'un beta testlerine başladı. Şu an için markadan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de yeni sürümün 22 Temmuz'da duyurulacağı iddia ediliyor. Hatta aynı tarihte tanıtılacak Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Flip 8'in güncellemeyi çalıştıracak ilk modeller olacağı söyleniyor.

Editörün Yorumu

Android 17 alamayacak Samsung modelleri listesi bir hayli geniş. Kısacası bu modeller için yolun sonunun yavaş yavaş geldiğini söyleyebilirim. Bu kapsamda yapılabilecek en mantıklı şeyin yeni sürümü çalıştıran bir cihaz satın almak olacağını düşünüyorum.