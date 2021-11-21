DuckDuckGo, Android Takip Engelleme Üzerinde Çalışıyor

DuckDuckGo, Android takip engelleme ile kullanıcıların uygulamalar tarafından izlenmesini engellemek istiyor. Apple'ın kullanıcılara sunduğu uygulama izleme şeffaflığı ile reklamcılık sektörü oldukça sarsılmıştı. iPhone ve iPad sahipleri artık uygulamalar tarafından adımlarının takip edilmesini ve verilerinin reklamcılık için kullanılmasını durdurabiliyor.

Yeni gizlilik özelliklerinin kullanıma sunulmasından bu yana Snap, YouTube, Twitter ve Meta'nın reklamcılık geliri yaklaşık 10 milyar dolar zarara uğradı. Benzer bir özellik de Google'ın Android işletim sistemine geliyor. iOS'ten tek farkı ise özelliği kullanıcılara sunacak olanının Google değil DuckDuckGo olması.

Android Takip Engelleme ile Kullanıcılar Güvende Olacak

Gizlilik odaklı bir arama motoru olarak ortaya çıkan DuckDuckGo, Android uygulamasına izleyicileri engelleme özelliğini ekliyor.

DuckDuckGo'dan Peter Dolanjski, amaçlarının izleyicilerin veri toplama işlemine kesintisiz olarak devam etmesini engellemek olduğunu ve bunu eyleme geçirdiklerinde çevrim içi ortamda kullanıcıların ilgi alanlarına göre düzenlenmiş çok daha az ürkütücü reklam göreceğini söyledi.

Uygulamaların büyük bir kısmı, üçüncü taraf izleyicilere sahip. Bu izleyiciler, farklı uygulamalardaki davranışlarınızı izler ve satın aldıklarınızı, demografik bilgilerinizi ve size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için gerekli olabilecek diğer bütün verileri kayıt altına alır.

DuckDuckGo'nun en popüler ücretsiz Android uygulamalar üzerinde yaptığı analize göre uygulamaların yüzde 96'sından fazlasında izleyiciler bulunuyor. Şirket ayrıca bazı izleyicilerin GPS ve e-posta bilgilerini de topladığının da altını çizdi.

Bu izleyicileri engellemek, izleyicileri ile önde gelen uygulamalardan biri olan Facebook ve Google'ın kullanıcılardan veri toplayamayacağı anlamına gelir. Bunun sonucunda da kişisel verileriniz toplanamayacağından ilgilendiğiniz konularla ilgili reklamlar göremezsiniz.

İzleyici engelleyicinin şu anki sürümünün her bir izleyicinin hangi verileri göndermeye çalıştığını göstermiyor fakat Dolanjski, gelecekte yayımlanacak bir sürüm ile veri aktarımı konusunda çok daha ayrıntılı bilgi alınabileceğini belirtti.

Özellik şu anda oldukça sınırlı bir kullanım olanağı sunuyor. Bütün uygulamalardaki izleyicileri engelleyemiyor. Bununla birlikte DuckDuckGo, bazı uygulamaların çalışabilmesi için izleyicinin açılmak zorunda olduğunu ifade etti. Bu gibi bir soru ile karşı karşıya gelindiği takdirde DuckDuckGo'nun ayarlar kısmına gidilerek Android takip engelleme özelliği etkinken düzgün çalışmayan uygulamalar beyaz listeye alınabilir.