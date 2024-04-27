Android TV Kullananlar Dikkat: Yeni Güvenlik Açığı Keşfedildi!

Android TV'lerde keşfedilen yeni bir güvenlik açığı, cihazınızın kontrolünün ele geçirilmesine ve bu kişilerin Gmail'inizi ve diğer bağlantılı hizmetlere erişmesine olanak tanıyabilir.

Cameron Gray tarafından YouTube'da yayınlanan bir videoya göre eğer birisi bir Android TV Box'ınızı ele geçirirse, Gmail ve Google Drive da dâhil olmak üzere en son giriş yapan kişinin Google hesabına kolaylıkla erişebilir.

Yeni Android TV Güvenlik Açığı Nasıl Ortaya Çıktı?

PSA: Do not sign into your personal Google Account on any Android TV device you don't own! https://t.co/l0FScUVT4M — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 25, 2024

Google Chrome, yüklü olduğu cihazda bir Google hesabı tespit ederse ziyaret ettiğiniz tüm Google hizmetlerinde otomatik olarak oturum açıyor. Android TV de özünde Android olduğu için, sahibinin Google hesabı oturumunu kalıcı gibi ele alıyor, böylece Play Store'dan onaylanan uygulamalara otomatik olarak giriş yapılıyor.

Google, Chrome'u Android TV'ye yüklemenize resmî olarak izin vermese de yine de Chrome'u yüklemenin belli başlı yolları var ve yükleyip bir kez açıldığında, videoda gösterildiği gibi Gmail, Drive ve diğer tüm hizmetlere erişilebiliyor.

Gray'in bulgularına göre Android TV'nin böylesine zayıf güvenliği, oturum açılmış hesaplara erişildiği takdirde tüm kayıtlarınızı, hesaplarınızı ve şifrelerinizi kaybedebileceğinizi belirtiyor. Eğer Android TV'yi sadece evde kullanıyorsanız muhtemelen bir sorun yaşamayacaksınız ancak Android TV'ye eviniz dışından bir yerde giriş yapıyor veya kullanıyorsanız o zaman bu sorun ciddi sonuçlara yol açabilir.

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