Android TV Kullananlar Dikkat: Yeni Güvenlik Açığı Keşfedildi!

Android TV'lerde keşfedilen yeni bir güvenlik açığı, cihazınızın kontrolünün ele geçirilmesine ve bu kişilerin Gmail'inizi ve diğer bağlantılı hizmetlere erişmesine olanak tanıyabilir.

Cameron Gray tarafından YouTube'da yayınlanan bir videoya göre eğer birisi bir Android TV Box'ınızı ele geçirirse, Gmail ve Google Drive da dâhil olmak üzere en son giriş yapan kişinin Google hesabına kolaylıkla erişebilir.

PSA: Do not sign into your personal Google Account on any Android TV device you don't own! https://t.co/l0FScUVT4M