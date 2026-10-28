Xiaomi 10.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 100W Hızlı Şarja Sahip

Xiaomi yeni bir telefon tanıttı. Böylece Redmi K100'ün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Ayrıca telefon yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Redmi K100'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB ve 512 GB

Batarya: 10.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Ana Kamera: 50 MP (f/1.68)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 20 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4

Redmi K100'ün Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Android 17 tabanlı HyperOS 4'e sahip olan telefonun ön yüzeyinde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi K90'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Redmi K100'ün İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi'nin yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.32 Ghz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor. Bu arada Redmi K90'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Redmi K100'ün Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. 165Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Redmi K100 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi K100'ün Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.499 yuan (26.153 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 4.099 yuan (30.638 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 4.499 yuan (33.617 TL)

Editörün Yorumu

Redmi K100'ün batarya kapasitesinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada telefon güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştıracaktır.