En Güçlü Android Telefonlar: Zirvede 16 GB RAM'li Telefon Var

AnTuTu tarafından paylaşılan bir rapor ile birlikte Ekim ayının en güçlü Android telefonları belli oldu. Listenin ilk sırasında Honor'un çok güçlü işlemcili bir telefonu yer aldı. İkinci sırada ise RedMagic'in oyun telefonu konumlandı. Listede ayrıca OnePlus, iQOO, vivo, Xiaomi ve OPPO'nun telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Android Telefonlar Hangileri?

AnTuTu'nun paylaştığı rapora göre Ekim 2026'nın en güçlü Android telefonu Honor Win 2 oldu. Bu telefon, AnTuTu testinde 4 milyon 958 bin 339 puana ulaşmayı başardı. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada AnTuTu testinde Win 2'nin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

İkinci sırada RedMagic 12 Pro+ konumlandı. Bu telefonda da Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi bulunuyor. 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyen oyun telefonu, 8400 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Bu arada telefonda 185Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

iQOO 16 üçüncü sırada yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alan telefon, AnTuTu testinde 4 milyon 865 bin 546 puana ulaştı. 8400 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Testte telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Dördüncü sırada katlanabilir telefon Xiaomi 18 Fold konumlandı. Telefon gücünü XRing O3 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 10 çekirdek mevcut. Bu işlemci 4.35 GHz hıza ulaşabiliyor. Testte telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Bu arada telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği mevcut.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin büyük bölümünde Qualcomm'un Snapdragon işlemcili modellerinin yer alması dikkatimi çekti. Bu güçlü işlemciler sayesinde kullanıcılar, Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile yüksek FPS değerleriyle oynayabiliyor. Bunun yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler bile akıcı şekilde gerçekleştirilebiliyor.