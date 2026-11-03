Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar: Togg, Rakiplerine Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Togg T10X, zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Renault, BMW, Nissan ve Volkswagen dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de Ekim 2026'da En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 4.059 adet Volkswagen T-Roc: 3.324 adet Renault Boreal: 2.779 adet Togg T10F: 2.702 adet Renault Megane: 2.368 adet Renault Duster: 2.249 adet BMW X1: 2.212 adet Renault Clio: 2.208 adet Nissan Qashqai: 2.040 adet Volkswagen Taigo: 2.000 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay 4 bin 59 satış adedine ulaşarak zirvede yer aldı. C7 segmentinde yer alan otomobilin pazar payı 6,65 oldu. Otomobil Eylül ayında 4 bin 237 adet satılmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobilin pazar payı o dönem yüzde 6,65 seviyesindeydi. Bu arada otomobil Eylül ayında da zirvedeydi.

Volkswagen T-Roc, Ekim ayında en çok satılan arabalar listesinin ikinci sırasında konumlandı. Otomobil geçtiğimiz ay 3 bin 324 satış adedine ulaştı. T-Roc'ın Eylül ayında pazar payı yüzde 5,12 oldu. C7 segmentinde yer alan araba Eylül ayında 811 adet satılmıştı. Otomobilin o dönem pazar payı yüzde 1,27 seviyesindeydi.

2026'nın İlk 10 Ayında En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Renault Clio: 35.844 adet Toyota Corolla: 26.455 adet Togg T10X: 26.079 adet Renault Megane: 25.136 adet Renault Duster: 22.023 adet Toyota C-HR: 19.185 adet Hyundai i20: 19.079 adet Volkswagen Taigo: 18.507 adet Togg T10F: 18.108 adet Fiat Egea Sedan: 17.067 adet

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye'de 2026 yılının ilk 10 ayında yani Ocak ve Ekim ayları arasında en çok satılan otomobil Renault Clio oldu. Otomobil, bu dönemde 35 bin 844 satış adedine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. İkicni sırada ise 26 bin 455 satış adediyle Toyota Corolla yer aldı.

Üçüncü sırada 26 bin 79 satış adedi ile Togg T10X, dördüncü sırada ise 25 bin 136 satış adedi ile Renault Megane konumlandı. Renault Duster ise Ocak-Ekim ayları arasında 22 bin 23 adet satılarak beşinci sırada yer aldı. Bu otomobilleri 19 bin 185 satış adedi ile Toyota C-HR ve 19 bin 79 satış adedi ile Hyundai i20 takip etti.

Volkswagen Taigo, 18 bin 507 satış adedi ile sekizinci sırada konumlandı. Dokuzuncu sırada 18 bin 108 satış adedi ile Togg T10F, onuncu sırada ise 17 bin 67 satış adedi ile Fiat Egea Sedan yer aldı. Listede ayrıca Peugeot 2008, Nissan Qashqai, Kia Sportage, KG Mobility Torres ve Hyundai Tucson dahil olmak üzere pek çok otomobil bulunuyor.

Editörün Yorumu

En çok satılan otomobiller listesinin göz önünde bulundurduğumda Togg T10X'in önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Otomobil Ekim ayında 4 bin 59 satış adedine ulaşarak zirvede konumlandı. Bu arabanın Eylül ayında 4 bin 237 satış adediyle ilk sırada yer aldığını belirteyim. Eylül ayında 811 satış adedi ile 20. sırada yer alan Volkswagen T-Roc, Ekim ayında 3 bin 324 satış adedine ulaşarak ikinci sırada konumlandı.