Hackerlar Marketin Dondurucularını Hedef Aldı: 3 Milyon Liralık Gıda Çöpe Gitti

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Fransa’da yüzlerce marketin soğutma sistemlerini etkileyen siber saldırıdan üç hafta sonra benzer bir olay da Belçika’da yaşandı. Belçikalı soğutma şirketi Sabcobel’e göre saldırganlar, gece yarısı marketlerin dondurucularını uzaktan buz çözme moduna aldı. Hoepertingen kasabasındaki bir markette sıcaklık eksi 22 dereceden artı 15 dereceye çıktı.

Mağaza müdürü, en az 60 bin avro değerinde gıdayı çöpe attıklarını söyledi. İsveç’te ise Öland adasındaki bir marketin dondurucusunda sabah 55 derece ölçüldü. Ülkenin güneyinde bir başka market, gece dolap ayarlarına uzaktan müdahale edildiğini duyurdu. İsveç Ulusal Siber Güvenlik Merkezi olayları inceliyor.

Belçika’da Delhaize, Carrefour Ve Spar Mağazaları Etkilendi

Sabcobel’in CEO’su Stephan Moelans, saldırganların dolaplarda biriken buzu eritmek için kullanılan ayarı devreye soktuğunu anlattı. Şirketin yönettiği yüzlerce soğutma ünitesinden yaklaşık 20’si etkilendi.

Delhaize, birkaç düzine mağazasında soğutma sistemlerinin etkilendiğini doğruladı. Belçika basını mağaza sayısını yaklaşık 40 olarak verdi. En ayrıntılı kayıp açıklaması Hoepertingen’deki Proxy Delhaize mağazasından geldi. Mağaza müdürü Gerte Bouchet’nin verdiği 60 bin avroluk rakam, yalnızca bu şubede atılan ürünleri kapsıyor.

Carrefour Belçika’nın 700’ü aşkın mağazasından 15’inde bazı dondurucular etkilendi. Zincirin bütün mağazaları açık kaldı. Colruyt Group ise bağımsız işletilen beş Spar mağazasında sorun yaşandığını bildirdi.

İsveç’te Marketler Sıcaklık Artışını Bildirdi

İsveç’in güneyindeki ICA Kvantum Sjöbo mağazası, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, gece buzdolaplarına ve dondurucularına uzaktan erişildiğini ve sıcaklığın 50 dereceye ayarlandığını yazdı. Öland adasında 55 derecenin ölçüldüğü mağaza ise ICA Nära Böda’ydı.

Perakende sektörü yayını Dagligvarunytt, sabah saatleri itibarıyla Skåne, Öland, Värmland ve Stockholm’de sekiz ICA mağazasının etkilendiğini bildirdi. ICA’nın basın sorumlusu Gustaf Nilsson’a göre bu mağazalar zincirin merkezi ağı dışında kendi internet bağlantılarını kullanıyordu. Coop da İsveç’in orta kesiminde altı mağazanın etkilendiğini açıkladı.

Mağazalardan gelen ilk açıklamalara karşın ICA ve Coop, AFP’ye İsveç’teki olayların siber saldırı olduğunu doğrulayacak bir bilgi almadıklarını söyledi.

Belçika, Fransa’daki Saldırıdan İki Gün Sonra Marketleri Uyarmıştı

Moelans’ın Belçika’daki olayı Fransa’daki saldırıyla ilişkilendirmesinin nedeni, her iki ülkede de dolapların buz çözme işlevinin kullanılması. Fransa’da 12 Ekim’de düzenlenen saldırıda Intermarché, Carrefour, Coopérative U, Monoprix ve Leclerc mağazaları etkilenmişti. Güvenlik şirketi UK Cyber Defence’a göre soğutmalı vitrinlerde sıcaklık 50 dereceye kadar çıkmış, bazı ünitelerde yangın çıkmıştı.

Fransa’nın siber güvenlik ajansı ANSSI, saldırganların Danfoss, Copeland ve Dixell marka kontrol cihazlarını ele geçirdiğini doğrulamıştı. Danfoss, etkilenen cihazlarının birçoğunun artık güvenlik güncellemesi almadığını açıklamıştı. Belçika ve İsveç’te etkilenen cihazların markaları henüz açıklanmadı. Olayların arkasında aynı kişilerin bulunduğuna dair bir doğrulama da yok.

Belçika Siber Güvenlik Merkezi, Fransa’daki saldırıdan iki gün sonra, 14 Ekim’de işletmelere soğutma sistemlerini doğrudan internete açmamaları çağrısında bulunmuştu. Kurum, uzaktan erişim gereken mağazalarda VPN veya güvenli bir iç ağ kullanılmasını önermişti.

Moelans’a göre Sabcobel müşterilerinin çoğu, Fransa’daki saldırının ardından güvenli bağlantıya geçti. Ancak bazı eski ünitelerde yazılım güncellemesi yeterli olmuyor. Bu ünitelerin korunması için mağazaların donanım değişikliğine de yatırım yapması gerekiyor.

Editörün Yorumu

Bir teknisyenin gece çıkan arızaya evinden müdahale edebilmesi iyi bir şey. Ancak bu olay, hayatımızı kolaylaştırması için geliştirdiğimiz teknolojilerin ne kadar zararlı olabileceğini bizlere gösteriyor. Belçika’daki olayda da Fransa'daki olayda da hacker'ların tek yaptığı dolabın buz çözme modunu açmaktı.

Normalde bakım için kullanılan bir ayar, yanlış kişinin elinde size zarar verecek bir silaha dönüştü. Beni asıl düşündüren, aynı kolaylığın su şebekelerinde, fabrikalarda ve hastanelerde de hayatımızın parçası olması. Bence bir sistemi internete bağlarken “Bunu uzaktan yapabilir miyiz?” kadar “Bunu uzaktan yapmaya gerçekten gerek var mı?” diye de sormalıyız.

Özellikle de o kararın sonucunu, sistemden haberi bile olmayan insanlar yaşayacaksa. Aksi durumda yakın gelecekte buna benzer olayların sayısı çok daha fazla olabilir.