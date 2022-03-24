Apple, iPhone SE'de Dünyanın İlk Düşük Karbonlu Alüminyumunu Kullanıyor

Apple, 4,7 milyar dolarlık Yeşil Tahvil yatırımının yaratmasına yardımcı olduğu yenilikçi bir eritme işleminden üretilen düşük karbonlu ve karbonsuz alüminyumları kullanarak iPhone SE'leri üretmeyi planlıyor.

Apple'ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson yaptığı açıklamada "Apple, gezegeni bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde gelecek nesillere bırakmaya kararlı ve Yeşil Tahvillerimiz çevresel çabalarımızı ilerletmek için önemli bir araçtır. Yatırımlarımız, kullandığımız malzemelerin karbon izini azaltmak için gereken çığır açan teknolojileri ilerletiyor. Dünyanın sınırlı kaynaklarını korumak için ürünlerimizde yalnızca geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemeler kullanmaya geçiyoruz." dedi.

Apple Elysis'ten Alüminyum Satın Alıyor

Apple, dünyanın "ilk doğrudan karbon içermeyen alüminyum eritme işleminin arkasında" olarak tanımladığı şirket Elysis'ten alüminyum satın alıyor. Endüstriyel ölçekte üretilen ilk ticari saflıkta alüminyum olduğu söylenen işlemde süreç, sera gazları yerine oksijen üretiyor. Süreçle ilgili araştırmalara Apple'ın 2018'de Alcoa, Rio Tinto ve Kanada ve Quebec hükûmetleriyle yaptığı orijinal yatırım ortaklığı yardımcı oldu. İlk sürecin sonuçları 16 inç MacBook Pro'nun üretiminde kullanıldı.

Bu orijinal çalışmanın bir eklentisi olarak Elysis, yeni alüminyumları Quebec'teki Endüstriyel Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde hidroelektrik kullanarak üretti. Elysis CEO'su Vincent Christ "Alüminyum ilk kez bu ticari saflıkta, herhangi bir sera gazı emisyonu olmadan ve endüstriyel ölçekte üretiliyor. Apple'a yapılan satış, pazarın çığır açan ELYSIS karbonsuz eritme teknolojimiz kullanılarak üretilen alüminyuma olan ilgisini doğruluyor. Bugünkü duyuru, Alcoa ve Rio Tinto arasındaki ortak proje olan Elysis'in bir fikri gerçeğe dönüştürebildiğini kanıtlıyor. Alüminyumun üretilme biçiminde kalıcı değişiklikler yapma potansiyeline sahip bu gelişmede Apple ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

Apple, bu yeni sürecin, şirketin ürün üretiminin karbon etkisini azaltmaya yönelik kaydettiği ilerlemeye dayandığını söylüyor.